Яких помилок ми припускаємось після миття рук

Миття рук – справді важлива процедура, завдяки якій можна вберегтись від багатьох інфекцій. Проте одного миття рук не достатньо, адже їх ще потрібно вміти правильно висушити.

Косметолог Єлена Ковальчук розповіла, яких помилок припускаються люди після того, як помили руки і дала кілька порад про те, як сушити їх правильно.

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Руки потрібно витирати обов'язково , адже на мокрій, навіть добре вимитій шкірі, залишається частина бактерій.

, адже на мокрій, навіть добре вимитій шкірі, залишається частина бактерій. Найбільш помилковим і, напевно, найчастішим методом сушіння рук є витирання їх об власний одяг. У цьому методі немає логіки, адже ви на щойно вимиті руки переселяєте бактерії з вашого одягу.



Як доглядати за гігієною рук

Паперових рушників потрібно стільки, щоб повністю висушити руки . Якщо використовуєте багаторазовий рушник, не забувайте, що він повинен бути окремим і регулярно змінюватися.

. Якщо використовуєте багаторазовий рушник, не забувайте, що він повинен бути окремим і регулярно змінюватися. Сушарки зручні, популярні і їх є багато різновидів. Проте великий мінус цих пристроїв в тому, що вони розвіюють краплі води з рук, внаслідок чого бактерії поширюються по кімнаті .

. Часте використання антисептиків або антибактеріальних серветок може сприяти порушенню балансу мікроорганізмів шкіри на користь шкідливих мікробів. Це хороша альтернатива в подорожах, коли немає можливості помити руки з милом, проте ними також не варто зловживати.

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