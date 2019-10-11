Яких помилок ми припускаємось після миття рук

478 Читать новость на русском
Як доглядати за руками
Як доглядати за руками / Unsplash

Миття рук – справді важлива процедура, завдяки якій можна вберегтись від багатьох інфекцій. Проте одного миття рук не достатньо, адже їх ще потрібно вміти правильно висушити.

Косметолог Єлена Ковальчук розповіла, яких помилок припускаються люди після того, як помили руки і дала кілька порад про те, як сушити їх правильно. 

Читайте також: Як правильно мити руки: детальна інструкція

  • Руки потрібно витирати обов'язково, адже на мокрій, навіть добре вимитій шкірі, залишається частина бактерій. 
  • Найбільш помилковим і, напевно, найчастішим методом сушіння рук є витирання їх об власний одяг. У цьому методі немає логіки, адже ви на щойно вимиті руки переселяєте бактерії з вашого одягу.  


Як доглядати за гігієною рук

  • Паперових рушників потрібно стільки, щоб повністю висушити руки. Якщо використовуєте багаторазовий рушник, не забувайте, що він повинен бути окремим і регулярно змінюватися.
  • Сушарки зручні, популярні і їх є багато різновидів. Проте великий мінус цих пристроїв в тому, що вони розвіюють краплі води з рук, внаслідок чого бактерії поширюються по кімнаті
  • Часте використання антисептиків або антибактеріальних серветок може сприяти порушенню балансу мікроорганізмів шкіри на користь шкідливих мікробів. Це хороша альтернатива в подорожах, коли немає можливості помити руки з милом, проте ними також не варто зловживати. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки
сьогодні
6992
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Гігієна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
сьогодні 18:00 Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
Анастасія Лукашевська 153
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
сьогодні 07:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 27819
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 жовтня 16:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 10106
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
26 вересня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 10848
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 6449
Новини
Більше новин
Залиште відгук