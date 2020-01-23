Яких заходів вживає МОЗ і прикордонна служба, щоб не пропустити коронавірус

Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не оголошує надзвичайний стан та не рекомендує обмежувати транспортні сполучення та обіг товарів.

Державна прикордонна служба України не вживає ніяких додаткових засобів огляду, розповів виконавець обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін під час пресбрифінгу МОЗ.

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Для тих, хто подорожує до Китаю, встановлено середній ризик інфікування,

– зазначив Ігор Кузін.

Він також наголосив, що в Україні немає прямого авіасполучення з містом-джерелом спалаху – Уханем. Прикордонна служба України поки що проводить лише опитування про самопочуття у тих пасажирів, що прибувають з Китаю.

Однак МОЗ запевняє, що введе додаткові заходи у разі необхідності – коли ВООЗ оголосить високий ризик зараження або загрозу масової пандемії.

Нагадаємо, що китайський коронавірус (nCoV), який забрав життя 25 людей, покинув межі Китаю і був зафіксований у Таїланді, Японії, Гонконзі Південній Кореї та США.

Деякі країни, які мають пряме транспортне сполучення з Уханем, ввели додатковий огляд пасажирів, які прибувають з Китаю, а у Лондонському аеропорту Хітроу їм навіть виділили окремий хаб.

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Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість.