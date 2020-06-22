Серед основних причин довголіття – не тільки "хороші гени", але і соціальний статус, а також рівень розвитку базової інфраструктури для комфортного життя: доступ до медичних послуг і продуктових магазинів.

Також велике значення має те, де живе людина, показало дослідження, яке опублікували в International Journal of Environmental Research and Public Health.

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Автори наукової роботи проаналізували дані про 154 тисяч осіб, які померли в американському штаті Вашингтон з 2011 по 2015 рік у віці не молодше 75 років. Інформація про учасників дослідження включала в себе стать, вік, рівень освіти, подружній статус і місце проживання.

Виявилося, що ймовірність дожити до 100 років була найбільшою у людей, які проживали в громадах, які багато ходили пішки.



Місто впливає на тривалість життя / Фото unsplash

Як місце життя впливає на довголіття

При глибшому аналізі вчені виявили, що соціально-економічний статус теж грає роль: кластери з великим числом довгожителів жили переважно в містах з хорошим рівнем достатку.

Раніше було відомо, що спадкові чинники допоможуть прожити до 100 років приблизно на 20-35%. В іншому здатність до довголіття визначають чинники способу життя і навколишнього середовища.

Вчені вважають, що хороша пристосованість міста для піших прогулянок робить більш доступними фізичні вправи, допомагає літнім людям робити покупки і добиратися до лікаря. Тобто, проживання в умовах, які сприяють здоровому старінню, збільшує шанс на довге життя.