Яким людям не допомагають щеплення проти грипу

Американські медики дійшли до висновку, що імунітет літніх людей майже не адаптується до нових різновидів вірусу. Натомість він користується "старим багажем" для боротьби з новою інфекцією.

У цьому віці люди частіше хворіють на грип, пише журнал Cell Host & Microbiome.

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Вчені зібрали зразки крові у 12 літніх добровольців і 30 молодих людей, які недавно отримали щеплення від грипу. Вони витягли з них так звані плазмобласти.

Плазмобласти – що це? Це особливий підтип B-клітин. Вони не розпізнають нові патогени, а виробляють антитіла до вже знайомих вірусів в "промислових" кількостях.

Дослідники розмножили ці тільця. Вони провели над ними експеримент. Вчені вирішили з’ясувати, як вироблені ними білкові молекули будуть реагувати на появу різних типів вірусу грипу.

Експеримент показав, що B-клітини літніх людей виробляли невелику кількість відносно слабких антитіл. Вони реагували на широкий спектр вірусів.



Літнім людям не допомагають щеплення проти грипу

Плазмобласти молодих людей, навпаки – виробляли велике число різних антитіл. Останні призначені для боротьби проти певних типів грипу.



Симптоми грипу

Це дослідження пояснює те, чому багато вакцин проти грипу погано впливають на людей похилого віку. За їх словами, в майбутньому результати дослідження допоможуть під час розробки вакцин від грипу.

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