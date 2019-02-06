Яким має бути ідеальний секс: бачення чоловіків і жінок
Питання сексу дуже індивідуальні – людям подобаються різні речі в інтимному житті. Проте попри унікальність, в людей є й багато спільних бажань.
Канадська психологиня Пеггі Кляйнплатц провела на цю тему докладні інтерв'ю з 75 респондентами. Ось що відзначили учасники опитування:
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Занурення в процес
Той момент, коли потрібно відпустити сторонні думки і страхи і повністю розчинитися в процесі, задіюючи на 100% органи чуття.
Синхронізація
Це відчуття виникає і на фізичному рівні – у партнерів синхронізуються дихання і биття серця, тіла ніби зливаються в одне – і на рівні "хімії".
Почуття близькості
Майже всі учасники підкреслили, що для відмінного сексу потрібні почуття глибокої близькості, довіри, відвертість і турбота один про одного.
Фізичні бажання не такі важливі, як психологічні//unsplash.com
Комунікація
Найголовніше – емпатія. Слова, дотики і мова тіла допомагають партнерам "розповісти" про свої бажання, якщо обидва готові до діалогу.
Щирість
Здатність бути собою і відчувати себе вільно – те, без чого пазл не складаться, як би ви не старалися.
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Почуття гумору
Сюди ж учасники опитування віднесли "авантюризм" і відкритість новому. "Це ж виглядає дуже смішно: ми в цих незграбних позах пихкаємо, як тварини", – іронізує одна з учасниць.
Уразливість
Наступний рівень щирості – здатність повністю довіритися іншому, який робить нас беззбройними і вразливими. Деякі учасники назвали це "стрибком у прірву".
Блаженство
У спробі описати цей стан – відчуття трансу – учасники звернулися до релігійної лексиці. Хороший секс поєднує "нірвану" на фізичному та емоційному рівні, збагачує стосунки і розширює свідомість, підкреслили респонденти.
Як не дивно, сексуальне бажання і власне фізичні відчуття опитані згадали не в першу чергу – ці критерії пішли в кінець списку.
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