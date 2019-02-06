Яким має бути ідеальний секс: бачення чоловіків і жінок

Питання сексу дуже індивідуальні – людям подобаються різні речі в інтимному житті. Проте попри унікальність, в людей є й багато спільних бажань.

Канадська психологиня Пеггі Кляйнплатц провела на цю тему докладні інтерв'ю з 75 респондентами. Ось що відзначили учасники опитування:

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Занурення в процес

Той момент, коли потрібно відпустити сторонні думки і страхи і повністю розчинитися в процесі, задіюючи на 100% органи чуття.

Синхронізація

Це відчуття виникає і на фізичному рівні – у партнерів синхронізуються дихання і биття серця, тіла ніби зливаються в одне – і на рівні "хімії".

Почуття близькості

Майже всі учасники підкреслили, що для відмінного сексу потрібні почуття глибокої близькості, довіри, відвертість і турбота один про одного.



Фізичні бажання не такі важливі, як психологічні//unsplash.com

Комунікація

Найголовніше – емпатія. Слова, дотики і мова тіла допомагають партнерам "розповісти" про свої бажання, якщо обидва готові до діалогу.

Щирість

Здатність бути собою і відчувати себе вільно – те, без чого пазл не складаться, як би ви не старалися.

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Почуття гумору

Сюди ж учасники опитування віднесли "авантюризм" і відкритість новому. "Це ж виглядає дуже смішно: ми в цих незграбних позах пихкаємо, як тварини", – іронізує одна з учасниць.

Уразливість

Наступний рівень щирості – здатність повністю довіритися іншому, який робить нас беззбройними і вразливими. Деякі учасники назвали це "стрибком у прірву".

Блаженство

У спробі описати цей стан – відчуття трансу – учасники звернулися до релігійної лексиці. Хороший секс поєднує "нірвану" на фізичному та емоційному рівні, збагачує стосунки і розширює свідомість, підкреслили респонденти.

Як не дивно, сексуальне бажання і власне фізичні відчуття опитані згадали не в першу чергу – ці критерії пішли в кінець списку.

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