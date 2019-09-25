Якими хворобами можна заразитися від котів та собак

Існують дослідження, які показують, що домашні тварини покращують здоров'я своїх хазяїв. Але крім позитиву є й негатив – інфекційні захворювання.

Ось п'ять найпоширеніших з інфекційних захворювань, які можуть вам передати ваші домашні улюбленці.

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Сказ. Стосується в першу чергу собак, які мають можливість побігати десь далеко від дому. Сказ людини після появи перших симптомів невиліковний і смертельний, тому якщо раптом вас покусала собака (або кішка, або лисиця, або єнот) – треба негайно звернутися в травмпункт, бо антирабічна сироватка – ваш єдиний порятунок. Хороша новина в тому, що собак від сказу можна вакцинувати.

Стригучий лишай. У порівнянні зі сказом сміховина хвороба, але нічого приємного в ній теж немає. Це такий грибок, який залишає неприємні відмітини на шкірі, страждають найчастіше діти, які мали контакт з кошенятами у дворі. Хороший привід привчити дитину ретельно мити руки після кожного контакту з тваринами.



Тварини переносять сказ, який може вбити людину

Сальмонельоз. Збудників кишкової інфекції переносять не тільки звірі, але і рептилії. І після контакту навіть зі здоровою на вигляд твариною у вас може трапитися такий страшний пронос, що тварин ви розлюбите раз і назавжди. Тому мийте руки. У тому числі і після прибирання лотка або збору екскрементів в пакетик на вулиці.

Токсоплазмоз. Для більшості людей зараження цими паразитами проходить непомітно, насторожі слід бути вагітним жінкам: токсоплазми можуть викликати каліцтво плоду. Правила прості: якщо ви вагітні, то прибирати котячий лоток (основне джерело інфекції – кішка) має інша людина, в крайньому разі використовуйте рукавички. Обов'язково мийте овочі та фрукти. І якщо у вас вже є діти – відмовтеся від ідеї будувати замки в пісочниці, котики, як відомо, люблять туди гадити.

Хвороба котячих подряпин. Це бактеріальна інфекція з підвищенням температури та іншими неприємностями, в деяких випадках на місці подряпин у хворих залишаються некрасиві шрами. Страховки немає ніякої: варварська процедура оніхектомія (хірургічне видалення кігтів) – точно не вибір гуманної людини.

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