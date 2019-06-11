Якими методами лікують рак в Україні

Рак – найстрашніша і найвідоміша хвороба сучасності, але про методи лікування, які застосовують у сучасній медицині говорять мало. Люди охочіше поширюють антинаукові, недоведені та народні методи лікування, які тільки ускладнюють стан хворого.

Коли потрібна операція? Який метод лікування вибрати? Чи може пацієнт почекати з рішенням? На ці та інші питання Здоров'ю 24 відповів Віталій Соколов, торакальний хірург вищої категорії ММ "Добробут".

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Від чого залежить вибір методу лікування?

Існують три методи лікування раку: хірургічний, за допомогою медикаментів, а також променевої терапії. Але який саме вибрати метод, залежить від форми раку та органу, в якому він виник.

Хірург Віталій Соколов “Іншими словами, для кожного конкретного випадку існує свій ефективний метод. Тим більше, іноді застосовується комбінація всіх трьох. Не можна говорити, що якийсь із них головний. Міркувати про вибір методу потрібно окремо для кожної конкретної пухлини”.



Кількість хворих на рак

Якщо ж стався рецидив пухлини, то лише іноді вона підлягає хірургічному лікуванню. Тобто, необхідність повторних втручань завжди існує.

Чим керується лікар?

При виборі способу лікування лікар спирається на форму раку і стадію.

Форма раку – що це? Це те, як виглядають клітини під мікроскопом. На підставі цього лікар визначає, як називається пухлина і з якого органу вона виходить.

Стадія – це наскільки рак поширився по організму.

Завдання лікарів – запропонувати пацієнту оптимальний метод лікування. Тобто той, який допоможе максимально продовжити тривалість життя. А пацієнт обирає чи підходить для нього такий спосіб.

Як правило, рішення щодо методу лікування або їх комбінації приймає мультидисциплінарна онкологічна комісія, в яку входять онкохірург, променевий терапевт та хіміотерапевт.



Найпоширеніші види раку

Чи завжди потрібна операція?

Якщо людина боїться операції, вона має право прийняти власне рішення. Але від цього залежить, наскільки довго вона буде жити. Тобто пацієнт повинен знати, що його страх перед хірургічним втручанням може скоротити тривалості життя.

Хірург Віталій Соколов “ Завдання онкохірурга – прийняти медичне рішення і донести його доступно до пацієнта. Пояснити, що при раку тієї форми та стадії, який виник, хірургічне лікування є оптимальним. Тривалість життя людини в такому випадку буде довше, ніж при лікуванні тільки медикаментами або променевою терапією.

Важливо обговорити свої страхи з лікарем

Якщо людина дізналася, що у неї рак, тоді перш за все, необхідно поговорити з лікарем, щоб він роз'яснив простою мовою, як діяти.

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Після роз'яснення, людині потрібен якийсь період часу, щоб сприйняти ситуацію. Для цього лікарі завжди дають час і ніколи не змушують негайно прийняти рішення. Кожній людині потрібна пауза, щоб подумати. Тому, роз'яснення лікаря зрозумілою для пацієнта мовою має принципове значення.

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