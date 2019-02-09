Який алкогольний напій найшвидше викликає залежність

Алкоголь швидко викликає залежність у людей. Через його вживання сильно погіршується здоров'я, виникають різні захворювання, погіршується роботу мозку і психологічний стан особи. Найнебезпечнішим алкогольним напоєм є пиво – воно найшвидше викликає залежність.

Алкоголь входить у ТОП-5 психоактивних речовин з найвищим потенціалом – здатністю викликати залежність, пише "РИА Новости".

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Алкогольна залежність може сформуватися дуже швидко. Проте, регулярне вживання алкогольних напоїв лише підвищує ризик такий ризик. Залежність та алкоголізм може викликати будь-який вид спиртних напоїв.

На формування залежності від алкоголю впливають спадковість і частота його вживання. Найбільш залежними від нього стають інфантильні люди, з яскраво вираженим впливом нудьги і "сірості життя".

Пиво виявилось найнебезпечнішим алкогольним напоєм. Саме цей хмільний напій найсильніше діє на систему мозку та викликає звикання. Така реакція організму на пиво відбувається незалежно від його міцності, адже на будь-який його вид мозок реагує сильним викидом гормону дофаміну. Захоплення пивом, за словами наркологів, призводить до виражених змін особистості, поведінки, психології та, як результат, загального фізичного здоров'я людини.

Негативно впливають на мозок також напої з високим вмістом кофеїну, тобто енергетики. Їх дію на організм людини порівняли з дією кокаїну.

Безпечної кількості алкоголю не існує. Навіть найменші його дози можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю і помітно підвищити ризик передчасної смерті від хвороб серця, раку та нещасних випадків. Також, алкогольна залежність прискорює старіння людини, а її тіло сильно змінюється зовні і всередині.

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