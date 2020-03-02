Який антисептик обрати та чи захищає він від вірусів: Супрун

Через поширення коронавірусу усі пригадали, як важливо, аби руки були чистими. Найкраще мити їх з милом, але іноді доводиться застосовувати антисептик. Це незамінний засіб, але користуватися ним теж потрібно правильно – просто потерти долоні 3 секунди не допоможе.

Уляна Супрун спільно з Центром громадського здоров'я України пояснили, який антисептик допоможе ефективно знезаразити руки та поверхні.

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Який антисептик обрати

Перше, що слід пам'ятати – не кожен антисептик, який продають на касі в супермаркеті, впорається зі збудниками. Хороший антисептик повинен від містити 60–80% спирту або 2% хлоргексидину.

Антисептик слід наносити на всю поверхню шкіри рук. Для цього використовуйте 3 мл розчину, а це не менше 24–27 "пшиків" кишеньковим антисептиком з дозатором. Якщо у вас такий, то просто відкрутіть дозатор та вилийте на руки не менш 3 мл.

Як користуватися антисептиком

Обробляйте руки 30 секунд. Це важливо, інакше небезпечні мікроби можуть вижити.

Під час використання антисептика спочатку нанесіть його на поверхню однією руки, а потім розподіліть по всій поверхні обох рук. Важливо не витирати антисептик поки руки не висохнуть.

Багато бруду збирається під нігтями, тож особливу увагу приділіть їхньому очищенню.

У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, аби уникнути сухості та тріщин шкіри.

Тримайте антисептик якомога далі від дітей, адже симпатичні баночки дуже притягують малечу, але спирт, який є в антисептику, дуже токсичний.

Антисептики на основі спирту можуть швидко зменшити кількість мікробів на руках у деяких ситуаціях, але вони не панацея від усіх видів мікробів. Для видалення деяких з них ефективніше вимити руки з милом.

Особливо віддавайте перевагу милу та воді, якщо:

Руки дуже брудні або жирні.

На шкіру потрапили шкідливі хімічні речовини, пестициди та важкі метали.

Пані Уляна також заспокоїла, що спиртовмісні антисептики не впливають на виникнення стійких до антибіотиків бактерій. Вони вбивають мікробів, але інакше, ніж це роблять антибіотики. Зокрема – дуже швидко, тож мікроби не мають шансів адаптуватися чи чинити опір.

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