Який чай корисніше пити: пояснює дієтолог

Вода – це найкорисніший напій, він втамовує спрагу, некалорійний та його можна пити скільки заманеться. А як щодо інших напоїв, до прикладу, чаю?

Чай п’ють, коли хочуть розслабитися, зігрітися, схуднути. Дієтолог Світалана Фус зазначає, що більшість людей вважають зелений чай кориснішим.

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У чайних листках є велика кількість біологічно активних органічних сполук. До них відносяться катехіни (поліфеноли), проантоціанідіни, таніни, кофеїн, теофілін, теобромін. Так само вони містять амінокислоти, мінеральні солі і вітаміни.

Дієтолог Світалана Фус “Але основна користь чаю в поліфенолах. Вони мають антиоксидантні і антибактеріальні властивості. Знижують ризики розвитку пухлин, серцево-судинних захворювань, діабету, а також уповільнюють старіння організму. При виробництві зеленого чаю ці сполуки залишаються в незмінному вигляді”

А от у чорному чаї листя піддаються ферментації. Антиоксиданти, які містяться у зеленому чаї, перетворюються на чайні флавіни і теарубігіни. Останні відповідають за коричнево-оранжевий колір настою.

Антиоксиданти у зеленому чаї мають такий же потенціал, що і в чорному. Поліфенольні сполуки рівні по активності в обох чаях. І це, мабуть, найважливіший факт на захист користі чорного чаю. Тому і чорний, і зелений чай є однаково корисними.

Важливо правильно вживати чай, оскільки будь-який корисний продукт може принести шкоду.

Не варто повторно використовувати несвіжозварений чай і несвіжу заварку. У такому чаї підвищується концентрація гуаніну, який активно переходить в екстракт чаю через 10 - 15 хвилин після заварювання або в результаті кип'ятіння.

У малих кількостях ця речовина є безпечною. Але при підвищенні концентрації, то речовина перетворюється на токсичний гуанідин.

Світлана Фус “Гуанідин починає негативно впливати на стан нервової та серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту. У великій кількості гуанідин діє на організм подібно гістаміну - підвищує артеріальний тиск, частішає серцебиття. Тому не залишайте заварений чай на завтра. Користь від такого чаю перетвориться на шкоду”.

Вживання напоїв, які містять поліфеноли – зеленого, чорного чаю, какао, кави – какао знижує всмоктування заліза, цинку і кальцію. Тому я не рекомендую пити всі ці напої міцного заварювання більше 3-х чашок в день.

При вагітності та плануванні дітей варто обмежити вживання чаю.

Між іншим, дітям до чотирьох років пити чай не рекомендують.

Безсумнівно, варто знайти протягом дня час для чашки чаю, і це не завжди може бути тільки зелений чай.

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