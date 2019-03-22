Який фактор підвищує тривогу та депресію
Данські вчені виявили, що психічне здоров’я працівників погіршує зарплата, яка залежить від робочої продуктивності.
Вчені з Вашингтонського університету та Орхуського університету протягом 10 років проаналізували стан понад 300 тисяч працівників, пише Fast Company.
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Результати дослідження показали: люди, які працювали за такою системою, на 5,7% частіше вживали ліки від тривоги і депресії. Цей показник для людей віком від 50 років збільшувався до 8,9%.
• втрата інтересу;
• неможливість відчувати радість;
• зменшення життєвої енергії, пасивність;
• тривога;
• сонливість або безсоння;
• низька концентрація;
• втрата апетиту;
• низька самооцінка;
• відчуття провини чи відчаю;
• думки про самогубство.
Працівники, які часто вживали препарати для лікування тривоги та депресії, мали на 5-9% більшу ймовірність звільнитися з роботи. Жінки частіше залишають роботу з цими симптомами, ніж чоловіки.
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