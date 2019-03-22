Який фактор підвищує тривогу та депресію

Данські вчені виявили, що психічне здоров’я працівників погіршує зарплата, яка залежить від робочої продуктивності.

Вчені з Вашингтонського університету та Орхуського університету протягом 10 років проаналізували стан понад 300 тисяч працівників, пише Fast Company.

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Результати дослідження показали: люди, які працювали за такою системою, на 5,7% частіше вживали ліки від тривоги і депресії. Цей показник для людей віком від 50 років збільшувався до 8,9%.

Депресія – симптоми • пригнічення;

• втрата інтересу;

• неможливість відчувати радість;

• зменшення життєвої енергії, пасивність;

• тривога;

• сонливість або безсоння;

• низька концентрація;

• втрата апетиту;

• низька самооцінка;

• відчуття провини чи відчаю;

• думки про самогубство.

Працівники, які часто вживали препарати для лікування тривоги та депресії, мали на 5-9% більшу ймовірність звільнитися з роботи. Жінки частіше залишають роботу з цими симптомами, ніж чоловіки.

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