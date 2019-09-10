Який фактор збільшує ризик діабету у сім разів

Вісцеральний жир – жир, що накопичується в органах живота та кишечника – асоціюється з більшим ризиком розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

Шведські фахівці з Уппсальского університету дійшли висновку, що вісцеральний жир особливо небезпечний для жінок, пише MedicalXpress. Цей вид жиру небезпечний розвитком серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших недуг

Читайте також: Прорив у лікуванні діабету: знайшли бактерію, яка допоможе повністю одужати

У дослідженні взяли участь 325 тисяч людей.

Кожен набраний кілограм вісцерального жиру може збільшити ризик розвитку діабету другого типу у жінок більш, ніж в сім разів.

Така ж кількість жиру у чоловіків підвищує ймовірність появи діабету трохи більше, ніж у два рази.

Діабет – що це? Це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Якщо у хворого підшлункова залоза зовсім не виробляє інсулін – це перший тип діабету, інсулінозалежні, які щодня мають робити ін’єкції цього гормону. А при другому типі – організм виробляє інсулін, але він не сприймається організмом. Перший тип цукрового діабету виникає переважно у молодому віці через спадковість або після перенесення важких вірусних інфекцій, які пошкоджують підшлункову залозу. А другий тип – через неправильне харчування і зайву вагу – у віці після 40 років.

При наборі ваги ризик розвитку діабету значно зростає у людей з невеликим животом. При цьому поява додаткового жиру у достатньо гладких людей діє на здоров'я менш згубно.



Вісцеральний жир збільшує ризик розвитку діабету 2 типу у жінок більш, ніж в сім разів

Вчені також досліджували мільйони позицій в геномі, щоб визначити гени, які впливають на кількість вісцерального жиру.

Вони виявили понад дві сотні різних генів. Серед них була велика частка генів, яка пов'язана з поведінкою людини. Це свідчить про те, що основною причиною абдомінального ожиріння є те, що вона занадто багато їсть і занадто мало тренується.

Проте, існують індивідуальні відмінності в тому, як жир розподіляється в організмі. Через це у людини без надмірної ваги шкідлива кількість жиру все ж могла накопичитися.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.