Який головний убір провокує облисіння в чоловіків

Лікарі-трихологи вважають, що чоловіки можуть зіткнутися з облисінням не лише через генетику, а й неправильне носіння головного убору.

Трихологи клінічного комплексу Cleveland Clinic (Ізраїль) розповіли про те, як обрати шапку, щоб вона не порушила природний ріст волосся, пише The Times Hub.

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Так, на думку фахівців, занадто тісний головний убір є шкідливим для волосяних цибулин і призводить до появи залисин і алопеції. Наголосимо, що від шапок в холодну пору року відмовлятися заборонено, адже морозна і вітряна погода взимку серйозно впливають на стан волосся у чоловіків.

Трихологи рекомендують вибирати шапки, виготовлені з природних матеріалів, а також треба стежити за чистотою головних уборів. Брудні капелюхи часто є причиною появи лупи та запалень на шкірі голови.

За словами лікаря Йорама Беніта з клініки Hair Clinic в Ізраїлі, синтетичні головні убори небезпечні, тому що блокують доступ кисню до фолікулів. В результаті – шкіра не дихає і голова починає пітніти і це призводить до випадання волосся, себореї, грибка та алергічних реакцій.

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