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Який горіх найкраще впливає на роботу серця

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Волоські горіхи сприяють виробленню хороших бактерій у кишківнику, а також є корисними для роботи серця. Дослідження підтверджують користь волоських горіхів, відтак дієтологи рекомендують додавати їх до свого меню.

Про користь волоських горіхів йдеться в дослідженні Пенсильванських вчених, про яких пише StudyFinds.

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Як проходило дослідження

Вчені провели дослідження за участі 42 людей у віці 32-65 років, які мали ознаки ожиріння. Вони два тижні харчувалися за рекомендаціями "середземноморської дієти". Потім їх випадковим чином розділили на три групи та на шість тижнів перевели на раціон зі зниженим вмістом жирів, при чому меню трьох груп мали певні відмінності.

В одному з меню були волоські горіхи, в останніх двох їх повністю або частково замінили рослинними оліями. А потім перевірили склад кишкового мікробіома.


Користь волоського горіха/Фото:Unsplash

Виявилося, що дієта з волоським горіхом збагатила мікробіом декількома видами корисних бактерій. Серед них Roseburia, пов'язані із захистом кишківника, Eubacteria eligens і Lachnospiraceae, що знижують ризики високого тиску, і Butyricicoccus.

Варто знати, що волоський горіх містить у своєму складі фітинову кислоту, а саме від 0,2 — 6,7 %. Тому, для того, аби корисні властивості горіху повною мірою засвоїлися організмом, перед споживанням, їх слід активізувати. Активація – простий процес. Для цього слід залити продукт чистою фільтрованою водою.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Профілактика захворювань Дієти
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