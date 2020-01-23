Який інкубаційний період нового коронавірусу

У МОЗ повідомили, що проблема своєчасного реагування на спалах досі невідомого коронавірусу полягає в тому, що інкубаційний період захворювання може тривати до 12 днів.

Про це зазначив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу МОЗ України та Центру громадського здоров'я щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції nCoV.

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Коронавірус, який почав поширюватися з Китаю та який вже зафіксували в інших країнах, активізувався впродовж останніх двох місяців.

Віктор Ляшко “І нкубаційний період, тобто період від моменту контакту з вірусом до появи перших симптомів, в середньому складає від 2 до 12 діб. Це проблема з якою ми зустрічаємось, коли говоримо про профілактику ”.

Віктор Ляшко уточнив, що у людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає жодних клінічних симптомів проявів хвороби. Шляхи й механізми передачі коронавірусу також встановлюються.



Спеціального тесту на визначення наявності коронавірусу наразі немає/Фото:Unsplash

Віктор Ляшко “ У хворого можуть бути тільки епідеміологічний аналіз, ми повинні з ним контактувати як лікарі й медичні працівники, бо він був в джерелі, і є ймовірність того, що міг бути в контакті з потенційним джерелом цієї інфекції ”.

Варто розуміти, що характерних симптомів прояву вірусної пневмонії немає. Хвороба розвивається як звичайна застуда: лихоманка, кашель, утруднене дихання. Відтак, у МОЗ закликали звертатися до лікаря, якщо ви помітили у себе тривожні симптоми та були в провінціях, де зареєстровані спалахи, чи були в контакті з людьми, які ймовірно були в місцях поширення вірусу.

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