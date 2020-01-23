24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Який інкубаційний період нового коронавірусу

325 Читать новость на русском
Інкубаційний період вірусної пневмонії спричиненої коронавірусом / seznamzpravy.cz

У МОЗ повідомили, що проблема своєчасного реагування на спалах досі невідомого коронавірусу полягає в тому, що інкубаційний період захворювання може тривати до 12 днів.

Про це зазначив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу МОЗ України та Центру громадського здоров'я щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції nCoV.

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Коронавірус, який почав поширюватися з Китаю та який вже зафіксували в інших країнах, активізувався впродовж останніх двох місяців. 

 
Віктор Ляшко
“І нкубаційний період, тобто період від моменту контакту з вірусом до появи перших симптомів, в середньому складає від 2 до 12 діб. Це проблема з якою ми зустрічаємось, коли говоримо про профілактику ”.

Віктор Ляшко уточнив, що у людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає жодних клінічних симптомів проявів хвороби. Шляхи й механізми передачі коронавірусу також встановлюються.


Спеціального тесту на визначення наявності коронавірусу наразі немає/Фото:Unsplash

 
Віктор Ляшко
У хворого можуть бути тільки епідеміологічний аналіз, ми повинні з ним контактувати як лікарі й медичні працівники, бо він був в джерелі, і є ймовірність того, що міг бути в контакті з потенційним джерелом цієї інфекції”.

Варто розуміти, що характерних симптомів прояву вірусної пневмонії немає. Хвороба розвивається як звичайна застуда: лихоманка, кашель, утруднене дихання. Відтак, у МОЗ закликали звертатися до лікаря, якщо ви помітили у себе тривожні симптоми та були в провінціях, де зареєстровані спалахи, чи були в контакті з людьми, які ймовірно були в місцях поширення вірусу. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як зробити сирники: прості рецепти приготування
сьогодні
48511
Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Пневмонія в Китаї 2020 Медицина Міністерство охорони здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 2469
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 1664
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 1782
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
19564
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1354
Новини
Більше новин
Залиште відгук