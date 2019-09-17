Який контрацептив може вберегти від раку
Рак яєчників називають "тихим вбивцею", оскільки в 80% випадках він діагностується на пізніх стадіях, коли вже є метастази і лікування є малоефективним.
Американські дослідники з Університету Колорадо виявили, що внутрішньоматкова спіраль (ВМС) знижує ризик розвитку яєчників, пише Daily Mail.
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Згідно з дослідженням, спіраль знижує ризик розвитку раку яєчників на 15-32% незалежно від того, гормональна вона чи ні. Правда, поки невідомо, як довго спіраль повинна залишатися в матці жінки для досягнення потрібного ефекту і за допомогою якого механізму це досягається.
Вчені вважають, що ризик раку знижується, оскільки ВМС бореться з високим рівнем естрогену – гормону, який збільшує ризик раку молочної залози та яєчників.
Внутрішньоматкова спіраль знижує ризик розвитку раку яєчників на 15-32%
Інше припущення вчених полягає у тому, що всі види внутрішньоматкової спіралі приводили до місцевих запальних ефектів. Імунні клітини збільшуються і зупиняють загрозу раку.
Якщо ж рак яєчників виявлять на ранній стадії, шансів перемогти хворобу набагато більше. За рівнем смертності рак яєчників займає п'яте місце серед всіх онкологічних захворювань у жінок, проте це найбільш смертоносна пухлина жіночої репродуктивної системи.
- стійкий біль в животі,
- здуття,
- печія,
- часті сечовипускання,
- постійне відчуття наповненості.
Найчастіше з цим видом раку стикаються жінки старше 50 років, які вступили в менопаузу.
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