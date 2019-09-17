Який контрацептив може вберегти від раку

Рак яєчників називають "тихим вбивцею", оскільки в 80% випадках він діагностується на пізніх стадіях, коли вже є метастази і лікування є малоефективним.

Американські дослідники з Університету Колорадо виявили, що внутрішньоматкова спіраль (ВМС) знижує ризик розвитку яєчників, пише Daily Mail.

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Згідно з дослідженням, спіраль знижує ризик розвитку раку яєчників на 15-32% незалежно від того, гормональна вона чи ні. Правда, поки невідомо, як довго спіраль повинна залишатися в матці жінки для досягнення потрібного ефекту і за допомогою якого механізму це досягається.

ВМС – що це? Це контрацептив, який зроблений з пластику і металу (мідь, золото, срібло) і оснащене своєрідними "вусиками" на кінці. Є також спіралі, в яких замість металу — резервуар з гормоном прогестероном (він допомагає уникнути деяких гінекологічних захворювань, значно покращує стан жіночої шкіри і збільшує сексуальний потяг).

Вчені вважають, що ризик раку знижується, оскільки ВМС бореться з високим рівнем естрогену – гормону, який збільшує ризик раку молочної залози та яєчників.



Внутрішньоматкова спіраль знижує ризик розвитку раку яєчників на 15-32%

Інше припущення вчених полягає у тому, що всі види внутрішньоматкової спіралі приводили до місцевих запальних ефектів. Імунні клітини збільшуються і зупиняють загрозу раку.

Якщо ж рак яєчників виявлять на ранній стадії, шансів перемогти хворобу набагато більше. За рівнем смертності рак яєчників займає п'яте місце серед всіх онкологічних захворювань у жінок, проте це найбільш смертоносна пухлина жіночої репродуктивної системи.

Рак яєчників – симптоми стійкий біль в животі, здуття, печія, часті сечовипускання, постійне відчуття наповненості.

Найчастіше з цим видом раку стикаються жінки старше 50 років, які вступили в менопаузу.

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