Який контрацептив може вберегти від раку

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Який контрацептив може вберегти від раку
Який контрацептив може вберегти від раку / rtl.hu

Рак яєчників називають "тихим вбивцею", оскільки в 80% випадках він діагностується на пізніх стадіях, коли вже є метастази і лікування є малоефективним.

Американські дослідники з Університету Колорадо виявили, що внутрішньоматкова спіраль (ВМС) знижує ризик розвитку яєчників, пише Daily Mail.

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Згідно з дослідженням, спіраль знижує ризик розвитку раку яєчників на 15-32% незалежно від того, гормональна вона чи ні. Правда, поки невідомо, як довго спіраль повинна залишатися в матці жінки для досягнення потрібного ефекту і за допомогою якого механізму це досягається.

 
ВМС – що це?
Це контрацептив, який зроблений з пластику і металу (мідь, золото, срібло) і оснащене своєрідними "вусиками" на кінці. Є також спіралі, в яких замість металу — резервуар з гормоном прогестероном (він допомагає уникнути деяких гінекологічних захворювань, значно покращує стан жіночої шкіри і збільшує сексуальний потяг).

Вчені вважають, що ризик раку знижується, оскільки ВМС бореться з високим рівнем естрогену – гормону, який збільшує ризик раку молочної залози та яєчників.

Внутрішньоматкова спіраль знижує ризик розвитку раку яєчників на 15-32%
Внутрішньоматкова спіраль знижує ризик розвитку раку яєчників на 15-32%

Інше припущення вчених полягає у тому, що всі види внутрішньоматкової спіралі приводили до місцевих запальних ефектів. Імунні клітини збільшуються і зупиняють загрозу раку.

Якщо ж рак яєчників виявлять на ранній стадії, шансів перемогти хворобу набагато більше. За рівнем смертності рак яєчників займає п'яте місце серед всіх онкологічних захворювань у жінок, проте це найбільш смертоносна пухлина жіночої репродуктивної системи.

 
Рак яєчників – симптоми
  1. стійкий біль в животі,
  2. здуття,
  3. печія,
  4. часті сечовипускання,
  5. постійне відчуття наповненості.

Найчастіше з цим видом раку стикаються жінки старше 50 років, які вступили в менопаузу.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Онкозахворювання
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