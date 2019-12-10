Який крем кращий: BB чи СС, і яка між ними різниця

Нині на ринку існує великий вибір косметичних засобів для шкіри обличчя, в розмаїтті яких дуже легко розгубитися.

Про відмінність BB та СС крему розповіла лікарка дерматолог та косметолог Карина Лосенкова.

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Найголовніша відмінність між ними полягає в тому, що ВВ креми – це поліпшені версії тональних засобів, а СС креми – коректори, які ще й тонують.

Назва BB-крему розшифровується як beauty balm або blemish balm ("б'юті-бальзам" або "маскуючий бальзам"). Такі креми потрібно обирати, якщо ви хочете надати обличчю свіжість та матовість, усунути легку пігментацію.



В чому різниця між BB та СС кремом

ВВ-крем часто містить захисні фільтри від сонячних променів, а також може мати компоненти, які будуть підсушувати запальні елементи. Це чудовий варіант під макіяж.

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СС крем розшифровується як Сolor сontrol ("контроль кольору"). Тобто завданням цього крему є саме скорегувати конкретні проблеми на обличчі: він відмінно бореться з жовтизною і почервонінням на шкірі.

Але якщо ви власник жирної або проблемної шкіри, то цей продукт не для вас, оскільки структура цього крему легша.

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