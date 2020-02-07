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Який має бути пульс в стані спокою: нове дослідження

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Яким має бути нормальний пульс / unsplash.com

Дослідження за участю 100 тисячі осіб показало, що пульс в стані спокою може відрізнятися в межах 70 ударів на хвилину. У одного нормою є 40 ударів, а в іншого – 109.

Вчені довели, що середнього показника пульсу в стані спокою просто не існує. Та немає певної кількості ударів серця, що вважається нормою, пише Daily Mail.

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На показники пульсу впливали вік, стать, вага, куріння і рівень фізичної активності. У кожної людини цей показник залишався більш-менш постійним, але іноді його зміни свідчать про захворювання.

Дослідження провели за допомогою фітнес-трекерів
Дослідження провели за допомогою фітнес-трекерів / unsplash.com

Як проходило дослідження? 

Нині фітнес-браслети дозволяють вимірювати пульс в режимі реального часу протягом багатьох днів поспіль, цим і скористалися дослідники. Раніше це відбувалося під час візитів до лікаря, але найсучасніша ЕКГ не дасть достатньої інформації про те, як змінюється пульс з плином часу, і як це проявляється у великих груп людей. 

Вчені з Scripps Research Translational Institute в США охопили десятки тисяч американців з усіх штатів, середній вік добровольців становив 46 років.

Тривалий час нормальним показником пульсу в стані спокою вважалися від 60 до 100 ударів на хвилину, але тепер ці рамки виросли з 40 до 109. У середньому, у чоловіків пульс варіювався в межах 50-80, а у жінок – від 53 до 82.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
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