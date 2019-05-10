Який продукт допоможе контролювати рівень цукру в крові
Канадські дослідники з Альбертського університету дійшли висновку, що сир різної жирності може підтримувати нормальний рівень цукру в крові, оскільки він знижує резистентність до інсуліну.
Фахівці провели експеримент на гризунах, яких розділили на три групи, пише Medicalxpress.
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Вони протягом восьми тижнів їли салом, а також сири з низькою і звичайною жирністю. У підсумку гризуни, які вживали сири, продемонстрували зниження резистентності до інсуліну.
Можливо, причина цьому не у кількості жиру, а у певному компоненті продукту — білку або кальцію.
Також в рамках дослідження фахівці виявили у гризунів зміни, пов'язані з фосфоліпідами. Ці речовини дуже важливі для нормальної роботи організму.
Річ у тому, що низькоциркулюючі фосфоліпіди пов'язані з діабетом і резистентністю до інсуліну.
Щури, які сиділи на дієті з салом, мали нижчі рівні фосфоліпідів, на відміну від гризунів, які їли сир.
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