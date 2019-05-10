Який продукт допоможе контролювати рівень цукру в крові

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Який продукт допоможе контролювати рівень цукру в крові
Який продукт допоможе контролювати рівень цукру в крові / unsplash.com

Канадські дослідники з Альбертського університету дійшли висновку, що сир різної жирності може підтримувати нормальний рівень цукру в крові, оскільки він знижує резистентність до інсуліну.

Фахівці провели експеримент на гризунах, яких розділили на три групи, пише Medicalxpress.

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Вони протягом восьми тижнів їли салом, а також сири з низькою і звичайною жирністю. У підсумку гризуни, які вживали сири, продемонстрували зниження резистентності до інсуліну.

 
Діабет — що це?
Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Можливо, причина цьому не у кількості жиру, а у певному компоненті продукту — білку або кальцію.

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Також в рамках дослідження фахівці виявили у гризунів зміни, пов'язані з фосфоліпідами. Ці речовини дуже важливі для нормальної роботи організму.

Річ у тому, що низькоциркулюючі фосфоліпіди пов'язані з діабетом і резистентністю до інсуліну.

Щури, які сиділи на дієті з салом, мали нижчі рівні фосфоліпідів, на відміну від гризунів, які їли сир.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Діабет дослідження
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