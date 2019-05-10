Який продукт допоможе контролювати рівень цукру в крові

Канадські дослідники з Альбертського університету дійшли висновку, що сир різної жирності може підтримувати нормальний рівень цукру в крові, оскільки він знижує резистентність до інсуліну.

Фахівці провели експеримент на гризунах, яких розділили на три групи, пише Medicalxpress.

Читайте також: Супрун назвала 6 типів діабету: як від них вберегтися

Вони протягом восьми тижнів їли салом, а також сири з низькою і звичайною жирністю. У підсумку гризуни, які вживали сири, продемонстрували зниження резистентності до інсуліну.

Діабет — що це? Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Можливо, причина цьому не у кількості жиру, а у певному компоненті продукту — білку або кальцію.

Також в рамках дослідження фахівці виявили у гризунів зміни, пов'язані з фосфоліпідами. Ці речовини дуже важливі для нормальної роботи організму.

Річ у тому, що низькоциркулюючі фосфоліпіди пов'язані з діабетом і резистентністю до інсуліну.

Щури, які сиділи на дієті з салом, мали нижчі рівні фосфоліпідів, на відміну від гризунів, які їли сир.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.