Який продукт може вберегти від старечого недоумства

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Який продукт може вберегти від старечого недоумства
Який продукт може вберегти від старечого недоумства / unsplash.com

Запобігти проблемам з пам’яттю і мовленням у людей старше 60 років може часте вживання грибів.

Вчені з Національним університетом Сінгапура проаналізували дані про дієту, спосіб життя понад 600 китайців, пише Daily Mail.

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Учасників відстежували з 2011 по 2017 роки. Їх запитували про те, як часто вони вживали гриби. Усі вони проходили когнітивні тести.

Виявилося, що в цих тестах кращі результати показували ті, хто стверджував, що щотижня з'їдає понад 300 грамів грибів.

Так, вживання більш як дві порції грибів на тиждень знижує шанси на розвиток когнітивних проблем (деменції) на 50%.

 
Деменція – що це?

Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

Вчені вважають, що такий результат через унікальне поєднання – ерготіонін (Ergothioneine), яке міститься у грибах. Ерготіонін вважають антиоксидантом і протизапальним засобом, що люди не можуть виробити самостійно.

Дві порції грибів на тиждень знижує шанси на розвиток когнітивних проблем
Дві порції грибів на тиждень знижує шанси на розвиток когнітивних проблем

Серед грибів, які містять корисний компонент, вчені назвали печериці, гливи, шиїтаке, а також сухі та консервовані гриби.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Лікування дослідження
Джерело: 24 Канал
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