Який продукт потрібно їсти щодня людям з діабетом

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Експерти радять людям з діабетом їсти малину щодня
Експерти радять людям з діабетом їсти малину щодня / unsplash.com

Американські дослідники з Технологічного інституту Іллінойсу радять включити у свій раціон малину людям, які страждають на діабет.

Вплив малини перевірили на групі добровольців із зайвою вагою, пише EurekAlert!.

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32 учасників розділили на дві групи: у першої групи був діабет 2-го типу, а в іншої – предіабет.

 
Предіабет – що це?
Це період життя, який передує захворюванню цукрового діабету.

Добровольцям давали сніданок з різними порціями замороженої малини – одна чашка, дві чашки і взагалі без малини. Вчені робили аналіз крові протягом доби після сніданку протягом трьох окремих днів.

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Виявилося, що більше малини їли люди, тим менше інсуліну потрібно клітинам підшлункової для успішного контролю рівня глюкози в крові. Цей ефект вкрай важливий для людей з надмірною вагою, яким зазвичай забороняють включати в раціон фрукти і ягоди через високий вміст в них цукрів.

 
Дібет 2-типу - що це?

Або ж інсулінозалежний діабет. Це хронічне захворюванням, при якому порушується обмін речовин. В крові збільшується вмісту глюкози (гіперглікемія ), що відбувається внаслідок нестачі вироблення інсуліна. Тобто, клітини організму стають несприйнятливими до гормону інсуліну.

Малина допомагала організму перероблювати вільні цукри. Фрукт допоміг знижувати вагу учасникам.

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Теги: Здоров'я Лікування дослідження Новини Здоров'я Діабет Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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