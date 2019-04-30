Який продукт збільшує ризик передчасної смерті на 50%

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Який продукт збільшує ризик передчасної смерті на 50%
Який продукт збільшує ризик передчасної смерті на 50% / unsplash.com

Шведські дослідники встановили фактор, який знатний підвищувати ризик передчасної смерті на 50% у літніх людей – вживання жирної риби.

Мова йде про поліхлоровані біфеніли (ПХБ), які накопичуються в крові людини протягом усього життя, пише MedicalExpress.

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Вчені з Уппсальського університету виявили, що серйозним ризиком передчасної смерті у літніх громадян виступає високий рівень в крові (ПХБ).

Ці речовини забруднюють навколишнє середовище. Вони також можуть накопичуватися в жировій тканині.

Вчені протягом 10 років спостерігали за більш ніж тисячею громадян. Вони виявили, що люди, в чиїй крові зафіксували високий рівень ПХБ, мали на 50% вищий ризик ранньої смерті, ніж ті, у кого вміст небезпечних речовин був низьким.

Поліхлоровані біфеніли у великих концентраціях містяться у жирній рибі, включаючи салаку і дикий лосось.

via GIPHY

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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