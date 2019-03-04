Який продукт здатний боротися з раком печінки

Вживання в їжу помідорів знижує ризик розвитку жирової хвороби печінки, раку і запалення органу. До цього висновку дійшли вчені з американського Університету Тафтса.4

Все через каротиноїдний пігмент лікопен, який міститься в томатах, пише MedicalXpress.

Читайте також: Що не можна говорити людині, у якої рак

Дослідники заражали потомство мишей печінковим канцерогеном. Після чого їх годували нездоровою їжею з високим вмістом жирів з томатним порошком, що містить лікопен або без нього.

Після чого експерти оцінили стан печінки гризунів.

Виявилося, що годування піддослідних томатним порошком запобігало надмірному росту онкоклітин у печінці. Також це сприяло зменшенню кількості бактерій, що викликають запалення.

Автори дослідження зазначають, що лікопен краще засвоюється організмом при споживанні томатів або томатного порошку, ніж речовина окремо. Це пояснили тим, що в помідорах містяться додаткові корисні речовини – вітаміни Е і C, мінерали і харчові волокна.

Для того, щоб вберегти печінку від хвороб, необхідно щодня вживати щодня 2-3 помідори або одну порцію томатного соусу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.