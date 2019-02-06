Який раціон може полегшити симптоми депресії

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Здорове харчування
Здорове харчування / pixabay.com

Раціон, багатий поживними речовинами, і в якому не переважають жири, може полегшити симптоми депресії.

Вчений Джозеф Фьорт провів метадослідження, порівнявши результати 16 експериментів. В цілому в них взяли участь понад 45 000 респондентів, у більшості з яких не була діагностована клінічна депресія, але спостерігалося депресивний стан, пише EurekAlert.

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Коли людина споживає менше жирів і фастфуду, а більше овочів і клітковини – це позитивно позначається на її психічному здоров'ї, йдеться в роботі. Хороші новини в тому, що будь-які здорові харчові звички, а не особлива дієта, служать для профілактики депресії. У поєднанні з фізичною активністю ефект поліпшується.


Здорове харчування зменшує ризик винекнення депресії//pixabay.com

Цікаво, що у жінок зв'язок між способом життя і здоров'ям виявився сильнішим, ніж у чоловіків, але вчені поки не знаходять причин цього. Надалі вони розраховують з'ясувати, як раціон впливає на стан пацієнтів з психічними розладами, які вимагають клінічного лікування.

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Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя Здорове харчування Депресія
Джерело: 24 Канал
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