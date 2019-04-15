Який смачний продукт може вберегти від втрати слуху

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Який смачний продукт може вберегти від втрати слуху
Який смачний продукт може вберегти від втрати слуху / unsplash.com

Медики з Південної Кореї виявили, що шоколад може сприяти уповільненню втрати слуху, а також появи шуму у вухах у людей середнього віку.

Результати дослідження опублікували у журналі Nutrients.

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Вчені в рамках національного обстеження здоров'я і харчування у 2012-2013 роках провели аналіз стану здоров’я людей.

Вони виявили, що ризик втрати слуху у віці від 40 до 64 років значно нижче серед людей, які регулярно вживають шоколад.

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Лікарі пояснили результати дослідження тим, що в какао містяться хімічні речовини, звані поліфеноли. Вони мають сильні антиоксидантні та протизапальні властивості, які можуть захистити від пошкодження слуху.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Гігієна
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