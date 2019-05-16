Який ступінь просмажування м’яса є найкориснішим

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Який ступінь просмажування м’яса є найкориснішим
Який ступінь просмажування м’яса є найкориснішим / unsplash.com

Неправильно приготоване м'ясо може призвести до негативних наслідків – харчового отруєння, кишкової інфекції, тощо. Тому потрібно обирати правильний ступінь просмажування м’яса.

Він залежить від часу приготування та визначається температурою всередині стейка.

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Тобто, чим довше м'ясо готують – тим більше у ньому тепла, а отже ступінь просмажування буде вищим.

У кулінарії розрізняють чотири основних ступені просмажування м'яса:

  • Blue (сире),
  • Rare (з кров’ю),
  • Medium (середньо просмажене),
  • Welldone (просмажене).

Два допоміжних:

  • Medium rare (слабо просмажене),
  • Medium well (майже просмажене).

Ступінь прожарювання Rare, або як його називають з кров'ю або соком, – найніжніший і соковитий. Гурмани та цінителі віддають перевагу ступені прожарюванні Blue, інші ж побоюються, адже вважають, що небезпечно їсти м'ясо з кров'ю.

Лікар Наталя Зубарева зазначає, що насправді в м'ясі правильного приготування немає ніякої крові.

Вона виходить з туші тварини під час забою. І коли м'ясники починають обробляти тушу, залишки видаляються під час промивання водою.

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Тому те, що залишається в м'ясі при прожарюванні "rare" або "medium rare" – не кров, а сік.

Щоб не вдаватися в крайнощі і не боятися ціп'яка бичачого з одного боку, а з іншого – отримання дози канцерогенів (гетероциклічні ароматичні аміни при смаженні м'яса) лікар радить вибирати ступінь прожарювання "medium".

 
Ціп'як бичачий — що це?
Це паразитний черв, який заражає велику рогату худобу та людину. Після потрапляння в організм він може проникати крізь стінки кишківника до м’язових тканин і інших органів.

Крові там точно немає, скоринки теж, є сік, тому стейк буде ніжний і смачний.

Медик запевняє: в сирому м'ясі немає нічого небезпечного, якщо воно преміальної якості, і якщо це яловичина або телятина (свинину і баранину без термічної обробки не варто вживати, а курятина несмачна).

За словами Наталі Зубаревої, стейк – це не їжа на кожен день.

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Теги: Здорове харчування Здоров'я Новини Здоров'я
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