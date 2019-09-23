Який термометр обрати: види й точність вимірювання

У сезон застуд чи грипу без термометра не обійтись. Та який саме градусник вибрати для домашнього користування, який надасть точніші показники, та який найліпше підійде дітям?

Який би тип термометра ви не обрали, він повинен бути точним, безпечним та зручним у використанні.

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Ртутний термометр

Традиційний термометр це судина зі скла, всередині якої знаходиться трубка-капіляр, герметично запаяна з двох сторін. З неї повністю викачане повітря, на одному кінці знаходиться місткість з ртуттю, яка з'єднана з капіляром тонким перешийком, що запобігає самостійному поверненню ртуті. Для фіксації температури в цифровому вираженні під капіляром кріпиться планка зі шкалою від 34 ° С до 42 °C. При нагріванні ртуті, вона починає рух по капіляру і зупиняється на значенні, що відповідає поточній температурі тіла користувача. Що повернути ртуть в початкове положення (в резервуар), термометр треба "струсити".

Переваги:

Точність і простота вимірювання.

Низька ціна.

Недоліки:

При механічному пошкодженні є великий ризик отруїтися парами ртуті.

Тривалість вимірювання – 5-10 хв.

Важливо: ртуть – це метал небезпечний для життя і здоров'я людини, а в термометрі його знаходиться до 2 м Якщо вимірювач розбився, то при Т = 18 ° С починається випаровування ртуті, повітря насичується отруйними парами. Оскільки при ударі ртуть розділяється на дрібні краплі, які практично неможливо зібрати, то отруйні пари надходять в приміщення до повного випаровування.

Електронний термометр

Сучасні електронні термометри набувають все більшої популярності серед користувачів. Основні складові – електронна схема і температурний датчик зі сплаву 2-х металів, поміщені в корпус з пластику.

Переваги:

Зручно вимірювати температуру діткам;

Тривалість вимірювання 1-3 хв;

Є моделі з підсвіткою і гнучким наконечником, що комфортно вночі;

Може мати пам'ять і сам виключатися;

Є у зручних формах: термометр-пипка у вигляді звичайного дурника та термометри з закінченнями у вигляді іграшок.

Недоліки:

Не такі точні, як ртутні

Необхідна заміна батарейок в перспективі. Дуже часто це відбувається в найневідповідніший момент.

Вибираючи електронний термометр, треба врахувати кілька моментів:

Розмір пам'яті. При необхідності спостереження за температурою в динаміці, треба придбати термометр з пам'яттю.

Є моделі в водонепроникному корпусі, які крім виміру температури тіла, можна використовувати для вимірювання температури води. З його допомогою мама зможе швидко приготувати ванну для малюка.

Можливість дезінфекції. Існують моделі, які можна мити та обробляти за допомогою деззасобів, саме вони будуть найкращим вибором для клінік і лікарень.



Показник температури з'являється вже через 1-2 секунди

Інфрачервоний термометр

Інфрачервоні термометри фіксують тепло (інфрачервоне проміння) йде від тіла пацієнта в області дослідження. Визначає еквівалент при вимірюванні орально, для чого застосовується алгоритм, побудований на підставі даних про фактичну температуру тіла. Відстань до досліджуваного об'єкта залежить від моделі вимірювача і становить від 2 до 10 см. Значення температури з'являється через 1-2 секунди на дисплеї в одиницях за Цельсієм або Фаренгейтом.

Переваги:

Зручний у використанні, особливо при вимірюванні температуру сплячим діткам

Підсвітка, пам'ять, сам відключається.

Надшвидкість вимірювання.

Є лобний (темпоральний) і вушний термометр.

Деякі моделі мають функцію 3 в 1- вимірювання температури води, повітря та молочної суміші(є навіть 7 в 1).

Недоліки:

Похибки (особливо при неправильному вимірюванні).

Дорогий.

Часто похибку дає не термометр, а неправильна техніка вимірювання!

Тому слідуйте правилам інструкції.

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