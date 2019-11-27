Який тип олії найкраще впливає на мозок та допоможе хворим з деменцією

Оливкова олія – важливий компонент здорового раціону. Однак, який тип оливкової олії обрати, аби поліпшити роботу мозку та принести організму максимальну користь.

Вчені з Римського університету ла Сап'єнца дійшли висновків, що оливкова олія екстракласу (extra virgin olive oil) може покращувати пам’ять та загалом роботу мозку.

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Раціон із додаванням оливкової олії також може допомогти хворим з деменцією. Найбільш поширена з деменцій – хвороба Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – що це? Люди з хворобою Альцгеймера втрачають можливість мислити, приймати рішення, поступово вони втрачають свою особистість. Цей процес може тривати десятиліттями, до смерті від причини, що не пов’язана з хворобою Альцгеймера.



Нейробіологи кажуть, що хвороба Альцегеймера торкнеться кожного другого

Поки дослідники не окреслили чіткої причини хвороби Альцгеймера та деменції, але одна з можливих причин – накопичення тау-білка в мозку.

А нещодавні дослідження свідчать про те, що раціон із додаванням оливкових олій, впливає на секрецію тау-білка, сповільнюючи прогресування нейродегенеративних захворювань.

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Експеримент з оливковою олією

Дослідники провели експерименти на мишах, яких пів року годували із додаванням оливкової олії.



Аби зберегти здоров'я мозку, додавайте до свого раціону оливкову олію

Через шість місяців фахівці перевірили їх пам’ять і здібності до навчання.

В результаті, ті гризуни, чий раціон був із додаванням оливкової олії, показали зміни таких показників: у них поліпшилась робоча, просторова і навчальна пам’ять.

Показники були пов’язані зі зменшенням концентрації тау-білка в мозку.

Дослідження є підтвердженням попередніх висновків вчених про те, що оливкова олія багата на антиоксиданти, зменшує запалення та покращує здоров’я серцево-судинної системи.

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