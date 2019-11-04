Який тип тренування покращує пам'ять на 30% – дослідження

Спорт і фізична активність – це хороша форма, зміцнення м’язів, додаткове джерело енергії. Відтепер з'явилася ще одна причина займатися спортом. Вчені назвали тип тренувань, який покращує роботу мозку.

Вчені з Університету Макмастера провели дослідження, згідно з якими, зрозуміло, що тренування покращують пам’ять.

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Суть дослідження

До експерименту було залучено людей у віці 60 – 88 років.

Учасники займалися спортом тричі на тиждень: перша група мала інтенсивні тренування, що складалися з чотирьох вправ високої інтенсивності на біговій доріжці впродовж 4 хвилин.

Друга група учасників виконувала тренування середньої важкості – аеробний комплекс вправ протягом 50 хв. Третя група виконувала лише розтяжку.

Експеримент тривав 12 тижнів.

Люди, котрі виконували інтенсивні тренування, покращили продуктивність пам’яті на 30%, – резюмували вчені.



За допомогою інтенсивного тренування можна швидко позбутися зайвої ваги

Інші переваги інтенсивних тренувань

Ті, хто займаються за системою HIIT, набагато швидше позбавляються жирових відкладень. Такі тренування стимулюють обмін речовин як на базовому рівні (увесь організм), так і в окремих клітинах, зокрема, м'язових.

Інтенсивні вправи змушують організм використовувати жир у якості "палива" для клітин.

Отже, інтенсивні тренування допомагають спалити більше жирів протягом тренування та втратити набагато більше калорій, ніж під час традиційних комплексів вправ.

Ефект від схуднення триває ще кілька годин після тренування. Це відбувається через те, що організм спалює калорії, щоб компенсувати дефіцит кисню.

У середньому за місяць від інтервальних тренувань людина може схуднути на 1,58 кілограма. А за допомогою помірних тренувань може позбутися 1,13 кг.