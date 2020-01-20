Який вид борошна корисніший для здоров'я

У науки немає підтверджень, що якась одна особлива дієта чи один особливий продукт зробить вас здоровішим та красивішим. Все індивідуально та залежить від особливостей організму, головне – не перетворювати шкідливу їжу в щоденний ритуал.

Якщо їсти все, то в міру, говорить фахівчиня з правильного харчування Анастасія Каліга.

До теми: Які продукти містять білок: список

Як зазначила Анастасія Каліга, якщо ви не можете відмовитись від борошна, намагайтесь споживати цільнозернове і будь-яке інше: кукурудзяне, мигдалеве тощо.

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Річ у тім, що борошно вищого сорту, яке так люблять господарки, немає ніяких корисних речовин. Наприклад, у 100 грамах білого хліба є лише 0,15 грам клітковини, в той час як у цільнозерновому – 8-10 грам.



Вироби з борошна не заповнять прогалину у потребах раціону / Фото: Unsplash

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Клітковина дуже важлива для організму людини й повинна бути в раціоні кожного. Згідно з дослідженнями в провідних медичних журналах, таких як The Lancet, щодня людині рекомендується споживати близько 25 грам клітковини. У 2017 році на NCBI було опубліковано дослідження, яке доводить, що вживання цільного зерна замість переробленого позитивно впливає на енергетичний баланс в організмі.

Якщо ж ви не хочете відмовлятись від випічки – це ваше право, але в такому випадку хоча б змішуйте два види борошна, й споживайте такі продукти не щодня. Й краще печіть солодке самостійно, а не купуйте, адже проблеми зі здоров'ям виникають не через борошно, а через велику кількість трансжирів. Не забувайте споживати більше фруктів, бобів та каш, аби отримувати цс необхідні речовини.

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