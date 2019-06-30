Який вид відпочинку збільшує ризик смерті на 50%

Після важкого робочого дня кожна людина мріє прийти та відпочити. Нерідко цей відпочинок зводиться до перегляду телевізору, сидячи на дивані.

У дослідженні Американської кардіологічної асоціації (AHA) були залучені 3,5 тисячі людей. Загалом спостереження тривало 8,5 років, пише DailyMail.

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В середньому американці старше 15 років дивляться телевізор близько 2-х годин і 46 хвилин в день.

Здавалося б, між сидінням за столом і на дивані не повинно бути особливої різниці, однак вчені з'ясували зворотне. Так, більшість людей при перегляді телевізора сидячи на дивані, протягом декількох годин практично не рухаються з місця.

Крім того, зазвичай вечорами люди споживають більше їжі, і часто це – нездорові продукти. У підсумку виходить шкідлива комбінація великої вечері і практично повної відсутності фізичної активності.

У тих, хто проводять перед телевізором понад чотири години на день, ймовірність серцево-судинних захворювань або ранньої смерті підвищується на 50% в порівнянні з тими, хто дивився програми протягом двох годин.

Тим часом ті, хто займаються спортом, можуть компенсувати шкоду від багатогодинного відпочинку перед блакитним екраном.

Кардіологи радять також змінити свій малоактивний відпочинок, і приділити час нетривалої прогулянки. Крім цього, варто переглянути свій вечірній раціон, скоротити порції, і замість жирної і смаженої їжі їсти більше фруктів і овочів.

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