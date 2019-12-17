Який вітамін регулює захисну функцію організму

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Мікробіом людини / pixabay.com

Від стану мікробіоти залежить імунна система людини. Вчені визначили важливу роль вітаміну А в регуляції захисних механізмів.

Вчені з США довели, що вітамін А має критичне значення в балансі імунної системи: головним чином він захищає мікробіом від надактивної імунної відповіді, запобігаючи виникненню автоімунних захворювань.

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Роль бактерій

Мікробіом кишківника – це екосистема трильйонів бактерій, від яких залежить метаболізм, продукування корисних речовин, імунітет.

Експерименти з гризунами показали, що бактерії класу клостридії налаштовують рівні білка Rdh7.

Внаслідок цього вітамін А досягає своєї активної форми – ретиноєвої кислоти.


Багато вітаміну А міститься в моркві

Для порівняння у генетично-модифікованих мишей видалили Rdh7 з клітин кишківника.

Згодом вчені проаналізували тканини їх кишківника і підтвердили, що відсутність Rdh7 напряму пов’язана зі значним зниженням ратинової кислоти.

Наразі команда планує з'ясувати, яким чином бактерії регулюють експресію Rdh7.

Автори впевнені, що розуміння механізму впливу бактерій кишківника на імунну відповідь відкриє більше можливостей для лікування запальних та автоімунних захворювань.

Роль вітамінів в регуляції внутрішніх процесів надзвичайно важлива: дефіцит деяких може призвести до незворотних наслідків для здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Медицина Шлунково-кишковий тракт
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