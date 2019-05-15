Якої шкоди може завдати медикаментозний аборт: відповідь гінеколога
Тема аборту залишається табуйованою в українському суспільстві. Через це у жінок виникає брак знань про цю процедуру і про її наслідки. Не завжди і не для всіх вагітність є бажаною, інколи вона навіть може загрожувати життю жінки. Тому аборт – це важливе медичне втручання, про наслідки якого варто знати.
Про медикаментозний аборт в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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Гінеколог підбирає вид препарату, його дозу і кратність прийому. Наслідки аборту без консультації з лікарем можуть бути сумними. Проводять медикаментозне переривання вагітності до 49 дня після початку останньої менструації, тобто до шостого тижня реальної вагітності.
Не дивлячись на всю простоту і видиму безпеку наслідки медикаментозного аборту можуть бути досить серйозними. В першу чергу вони пов’язані з самими препаратами. До складу препаратів входять синтетичні стероїдні гормони, які блокують вироблення прогестерону.
Аборт – це великий стрес для жінки
Найлегші побічні дії таких гормонів і наслідки аборту: головний біль, нудота, блювота або пронос. Гормони впливають на імунну систему жінки, змінюють структуру шийки матки, тому умовно-патогенні мікроби легше проникають в матку і викликають запалення.
Також ускладненням медикаментозного аборту може бути: кровотеча сильні болі неповне відшарування плідного яйця, що потребує хірургічного видалення. З причини гормонального та емоційного порушення балансу в організмі жінки, наслідки після медикаментозного аборту можуть проявитися в будь-який час, у когось через місяць, у когось – через кілька років.
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