Якої шкоди можуть завдати електронні цигарки: дослідження

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Шкода вейпа та електронних сигарет
Шкода вейпа та електронних сигарет / Onepoundeliquid.com

До спалаху смертей у США, досліджень про шкоду електронних цигарок було вкрай мало. Переважно, самі компанії заявляли про те, що їх продукція – безпечна альтернатива курінню.

Фахівці ознайомились з впливом електронних цигарок на організм та дійшли до висновку, що навіть після недовгого користування можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям, повідомляє Medical Xpress.

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Нещодавно вчені вже наголошували на тому, що електронні цигарки завдають такої ж шкоди, як куріння, адже можуть викликати рак легенів. Нове дослідження не лише підтверджує те, що ця продукція не є безпечно, а й говорить про те, що куріння електронних цигарок може викликати не лише хвороби легень, а й мозку та серцево-судинні захворювання. 

Шкода вейпа
Вейп – не заміна звичайним цигаркам

Як електронні цигарки впивають на здоров'я

Навіть після нетривалого вейпінгу у людини може виникнути ендотеліальна дисфункція (порушення нормальної функції ендотелію), що призводить до різноманітних серцево-судинних захворювань.

Також у любителя покурити може з'явитися окислювальний стрес кровоносних судин, головного мозку та легенів. 

Важливо, що ми визначили фермент NOX-2, який опосередковував вплив електронних сигарет на мозок та серцево-судинну систему. Ми виявили, що під час випаровування рідини в е-сигаретах виробляється токсична речовина під назвою "акролеїн", яка активує руйнівний вплив NOX-2. Вплив мацитентану та бепридилу свідчить про те, що електронні сигарети здатні викликати звуження судин і погіршити антиоксидантну систему та роботу наших клітин,
– йдеться в дослідженні.

Як проводилось дослідження

Група вчених перевірила дію електронних цигарок на людях та мишах. 20 людей погодились пройти дослідження і виявилось, що навіть після першої процедури куріння частота серцевих скорочень збільшилась, напруженість артерій зросла й функція ендотелію порушувалась.

Вчені залучили до випробування 120 мишей і давали вдихати їм пар від вейпа по 20 хвилин 6 разів на день. Перевіривши їх стан здоров'я впродовж одного, трьох та шести днів вони виявили, що в організмі виробляється токсичний фермент.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Тютюн Вейп і електронні цигарки дослідження
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