Якою буде їжа майбутнього: дослідження

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Як буде виглядати їжа майбутнього
Як буде виглядати їжа майбутнього / unsplash.com

Експерти вважають, що розвиток штучного інтелекту дозволить всім складати індивідуальну дієту та отримувати поживні речовини в формі пластирів і таблеток.

Британські аналітики спільно з футурологами провели дослідження і з'ясували, як буде виглядати людський раціон 2025, 2050 і 2169 році.

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Ринок альтернативного білка виросте на 25% – його будуть брати з комах. Повсякденним стане борошно з цвіркунів і макарони з коників, а пшеницю, кукурудзу, рис і сою витіснять морінга і бамбарскій земляний горіх. Хітом продажів стане молоко з водоростей.

Борошно з морінги витіснить пшеницю
У майбутньому борошно з морінги витіснить пшеницю

Через 30 років любителям риби доведеться відвикати від тріски, лосося, пікші, тунця і креветок і переходити на медуз, тому що вони відмінно розмножуються в теплих водах за відсутності хижаків.

До 2169 року люди зберігатимуть інформацію про своїх харчових потреб у мікрочипах, імплантованих в тіло. За необхідності чіп буде посилати сигнал в супермаркет, а потім дрон або робот доставить необхідні продукти.

"Кількість людей збільшується і при виборі продуктів вони все частіше керуються міркуваннями здоров'я, захисту навколишнього середовища та тварин. Це означає, що сучасна харчова промисловість не може задовольнити потреби населення, яке скоро досягне 9 млрд", – зазначили дослідники.

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Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я
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