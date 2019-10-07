Якою має бути чоловіча гігієна: 15 важливих правил

Чисте тіло – запорука здоров'я і краси. Чомусь до гігієни чоловічого тіла звертають мало уваги, але вона не менш важлива, ніж жіноча.

Про особливості догляду та гігієни чоловічого тіла, розповіла сімейна лікарка Віолета Лійка.

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Правила гігієни для чоловіків

1. Чоловічий день має розпочинатись і закінчуватись гігієнічним душем. Регулюємо за бажанням та можливістю.

2. Статеві органи: член, промежину, анальну ділянку, калитку та область паху рекомендовано мити 2 рази на день.

3. Протягом дня під крайньою плоттю накопичується смегма (видільний секрет, епітелій і волога). Таке середовище є сприятливим для виникнення запальних захворювань, як баланіт (запалення головки члена).



Чоловіки мають двічі на день мити пахову зону

4. Статевий член потрібно мити ретельно, теплою водою з використанням пінистого засобу, без запаху та мінімум складників, відтягуючи крайню плоть. Завершити процедуру ретельним промиванням водою.

5. Миття з засобом та водою також потребує зона яєчок, анусу, паху.

6. Перегрівати зону яєчок не рекомендовано. Варто використовувати теплу, але не гарячу воду. Це негативно впливає на сперматозоїди.

7. Після миття витріть статевий член і зону промежини насухо.

8. Після сексу чи мастурбації прийміть душ чи ретельно помийте член теплою водою.

9. Волосся на тілі чоловіка варто час від часу підстригати тримером або голити. Недостатня гігієна, піт, накопичення мікроорганізмів призводить до неприємного запаху та запалень в зоні пахв та лобка.

10. Мити тіло рекомендовано нейтральним милом чи гелем для душу.

11. У чоловіків за природою жирна шкіра, тому потрібне очищення обличчя двічі на день. Хлопці часто страждають акне, тому ретельне миття та періодична ексфоліація (пілінг) важливі.

12. Дезодоранти використовуйте без різких, штучних запахів. Якщо пітливість заважає жити можна скористатися ботулінотерапією.

13. Зверніть увагу на білизну. Чоловічі труси мають бути з простої тканини та вільними.

14. Займайтеся безпечним сексом, користуйтеся презервативами.

15. Обов'язково відвідуйте лікаря раз на рік.

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