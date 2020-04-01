Якщо карантин послаблять – в Україні помре 1,5 мільйона людей, – інфекціоніст

Епідемія коронавірусу в Україні лише набирає обертів. Однак, якщо влада послабить карантинні заходи, то пік захворювання припаде на кінець червня.

Про це в ефірі 24 каналу сказав інфекціоніст Вадим Арістов. За його словами, завдяки математичній моделі, якою користується весь світ, експертам вдалось визначити дві дати спалаху коронавірусу в Україні.

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"Якщо ми продовжимо суворі методи карантину, в чому я дуже сумніваюсь, бо є певні тривожні сигнали від уряду, то відповідно пік буде десь в жовтні. Сподіваюсь, що за цей час з'являться нові дані, що інфекція гірше передається влітку або будуть якісь активніші методи профілактики та лікування", – зазначив він.

Вадим Арістов, інфекціоніст “Якщо ми послабимо карантинні заходи, то пік варто очікувати 25 червня. Саме тоді госпіталізують 1 мільйон людей”

За його словами, за такого несприятливого сценарію в Україні помре 1,5 мільйона людей. Переважно через нестачу апаратів штучної вентиляції легень.

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Він також сказав, що про закінчення карантину можна говорити лише тоді, коли в Україні з'являться протиепідемічні інститути та сильна вертикаль збору інформації.

Вадим Арістов, інфекціоніст “Протиепідемічних інститутів зараз немає. Йдеться про протиепідемічні бригади, які будуть розслідувати кожен випадок захворювання, знаходити всіх контактних людей та саджати їх на сувору ізоляцію, яка перевірятиметься технічними засобами або людьми”.

"Необхідно побудувати дуже сильну вертикаль збору інформації, щоб бачити, скільки людей є зараз на ліжках в лікарнях та реанімаціях. Тоді можна сформувати прогнози, тобто так звану стратегію пунктиру, коли людей виписують з реанімації, зменшується кількість присутніх в лікарнях, і ми можемо послабити карантин на кілька тижнів. Як тільки люди почнуть знову заповнювати ліжка, то знову влада має оголосити суворий карантин", – додав експерт.

Інфекціоніст Вадим Арістов про послаблення карантину в Україні: відео



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