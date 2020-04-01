Якщо карантин послаблять – в Україні помре 1,5 мільйона людей, – інфекціоніст
Епідемія коронавірусу в Україні лише набирає обертів. Однак, якщо влада послабить карантинні заходи, то пік захворювання припаде на кінець червня.
Про це в ефірі 24 каналу сказав інфекціоніст Вадим Арістов. За його словами, завдяки математичній моделі, якою користується весь світ, експертам вдалось визначити дві дати спалаху коронавірусу в Україні.
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"Якщо ми продовжимо суворі методи карантину, в чому я дуже сумніваюсь, бо є певні тривожні сигнали від уряду, то відповідно пік буде десь в жовтні. Сподіваюсь, що за цей час з'являться нові дані, що інфекція гірше передається влітку або будуть якісь активніші методи профілактики та лікування", – зазначив він.
За його словами, за такого несприятливого сценарію в Україні помре 1,5 мільйона людей. Переважно через нестачу апаратів штучної вентиляції легень.
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Він також сказав, що про закінчення карантину можна говорити лише тоді, коли в Україні з'являться протиепідемічні інститути та сильна вертикаль збору інформації.
"Необхідно побудувати дуже сильну вертикаль збору інформації, щоб бачити, скільки людей є зараз на ліжках в лікарнях та реанімаціях. Тоді можна сформувати прогнози, тобто так звану стратегію пунктиру, коли людей виписують з реанімації, зменшується кількість присутніх в лікарнях, і ми можемо послабити карантин на кілька тижнів. Як тільки люди почнуть знову заповнювати ліжка, то знову влада має оголосити суворий карантин", – додав експерт.
Інфекціоніст Вадим Арістов про послаблення карантину в Україні: відео
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