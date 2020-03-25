Якщо нам і далі заважатимуть працювати, кількість жертв може бути катастрофічною, – Ємець

В Україні щодня фіксують нові випадки зараження коронавірусом. Очільник МОЗ Ілля Ємець вважає, що кількість заражень, як і смертей, буде зростати.

Ми фіксуємо вогнища спалаху епідемії коронавірусної інфекції на території України. Кількість хворих стрімко зростає щодня. Про це у своєму відеозверненні заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.

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За його словами, з досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків:

перший – профілактика, тобто не впустити вірус у країну. На жаль, цього зробити не вдалося;

– профілактика, тобто не впустити вірус у країну. На жаль, цього зробити не вдалося; другий – локалізація катастрофи. Це вдалося Китаю. Наразі Україна може жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції. Однак Європі це не вдалося;

– локалізація катастрофи. Це вдалося Китаю. Наразі Україна може жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції. Однак Європі це не вдалося; третій стовп боротьби – госпітальний, або етап лікування. На жаль, медична система України до нього не готова.

Ємець додав, що за час його роботи (21 день) команді вдалося відновити вертикаль державного санітарного лікаря.

Глава МОЗ зазначив, що поки спеціалісти контролю за епідемією, разом з представниками поліції, прикордонниками, мобільними бригадами швидкої допомоги ще можуть зупинити тотальне поширення інфекції.

"На третьому етапі я відновлюю клінічну вертикаль спеціалістів інтенсивної терапії та реанімації", – додав Ємець. Ці фахівці можуть зменшити смертність від ускладнень цієї хвороби.

Міністр також у зверненні наполіг на створенні в МОЗ єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу. Та наголосив, що є такі, хто навмисно створює перепони у роботі відомства.

З усією відповідальністю заявляю: якщо нам і далі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною,

– підсумував Ємець.

За його словами, вже неможливо рятувати життя лише масками та дезінфекторами. Діяти треба рішуче – "хірургічними методами, як команда в операційній".

Ілля Ємець звернувся до українців: дивіться відео

Важливо! Станом на вечір 25 березня в Україні клінічно підтвердили 145 випадків зараження коронавірусом.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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