Якщо приватна лабораторія не повідомить про випадок коронавірусу, її можуть позбавити ліцензії

19 березня виявилось, що киянин, у якого виявили коронавірус, спершу провів тест на наявність інфекції у приватній лабораторії. Після позитивного результату на коронавірус, приватна установа не сповістила про це ні у МОЗ, ні у Центр громадського здоров'я.

Під час брифінгу Віктор Ляшко розповів, як повинні діяти приватні лабораторії та що буде у випадку, якщо вони не дотримуватимуться встановлених норм.

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Ляшко розповів, що приватні лабораторії повинні надавати інформаційне повідомлення про позитивний результат на коронавірус для того, щоб держава провела епідеміологічне розслідування та виявила контактних осіб.

Згідно з листом-роз'ясненням, яке МОЗ розіслало в усі установи, спершу кожна приватна лабораторія повинна надіслати перших 5 позитивних і 10 негативних зразків до Національної референс-лабораторії. Це необхідно для того, аби референс-лабораторія верифікувала всі зразки й підтвердила правильність проведення досліджень.

Після цього, кожна приватна лабораторія зобов'язана звітувати за встановленою МОЗ формою, аби держава не пропускала будь-якого випадку хвороби на території країни.

Як каратимуть приватні лабораторії, якщо вони не звітуватимуть про позитивні на коронавірус результати?

У випадку порушення встановлених норм, МОЗ буде ініціювати про відкликання ліцензії на медичну практику.

Також Ляшко зазначив, що міністерство звертатиметься до компетентних органів для того, щоб ці приватні лабораторії перевірили на дотримання вимог технічних регламентів, які дозволяють працювати у сфері лабораторної діагностики.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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