Якщо в Україні захворіє понад 2% населення, захисних засобів може не вистачити, – Ляшко

У МОЗ заявили, якщо кількість хворих на коронавірус перевищить 2% населення, захисних засобів не вистачить. А відтак, українців закликали дотримуватися нових карантинних обмежень.

Про це головний санітарний лікар України сказав під час брифінгу на Тернопільщині, відповідаючи на питання журналістів про те, чи достатньо медустанови забезпечені засобами захисту та необхідним обладнанням для лікування хворих на коронавірус.

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У МОЗ розглядають різні сценарії поширення коронавірусу в Україні.

Віктор Ляшко “ Зараз засобів індивідуального захисту досить для реагування на перших порах. Але якщо ми не будемо дотримуватися умов карантину і інфікованість перевищить 2% населення, цих коштів не вистачить. Тому що буде масове надходження хворих на коронавірус і ми можемо повторити сценарій Італії та Іспанії”.

За словами Ляшка, системи охорони здоров'я Італії та Іспанії були паралізовані, ймовірно, наша система теж буде паралізовано. Тому він закликав українців свідомо поставитися до карантину.

Віктор Ляшко "Люди старші 60 років в групі ризику, їм треба уникати будь-яких контактів. Саме ці групи складають в Україні 78% усіх летальних випадків, у них хвороба протікає досить важко".

Коротко про коронавірус в Україні:

В Україні підтвердили 1072 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Через коронавірус вже померли 27 українців, одужали – 23 пацієнтів.

Уряд посилив карантин . З 6 квітня виходити з дому можна буде в групах не більше двох людей, усі будуть зобов'язані ходити в масках. Дітям до 14 років заборонено перебувати в громадських місцях без супроводу дорослих. На вулицю потрібно виходити лише з документами. Заборонено відвідувати спортивні майданчики, парки, сквери, лісові зони (дозволено лише вигулювати собаку і лише 1 людині). Також заборонено відвідувати заклади паліативної допомоги і соцдопомоги. Не можна самовільно покидати заклади обсервації.

посилив карантин МОЗ України затвердило протокол лікування середніх і важких випадків коронавірусу.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

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