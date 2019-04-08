Якщо вкусив кліщ: чого не можна робити

Якщо ви вже стали жертвою кліща, то не робіть поширених помилок, які не матимуть користі або ж можуть вам серйозно нашкодити.

Не мажте кліща олією, слиною чи спиртом

Коли людина знайшла на своїй шкірі кліща, то ледь не перше, що вона робить – маже кліща олією, слиною чи спиртом, щоб він задихнувся і відпав від шкіри сам, передає Сosmo.

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Це поширений народний метод, якого варто уникати. Найкраще звернутись до лікаря. Але якщо ви вирішили видалити його самостійно, то зробіть це так, щоб витягнути кліща разом з головою, адже саме у ній є вірус.

Не викидайте кліща

Після вилучення його потрібно покласти у закритий контейнер, де його можна зберігати до 3 днів. Але краще відвезти його на аналіз.

Адже кліщі переносять найрізноманітніші вірусні захворювання, найнебезпечніші з яких бореліоз і енцефаліт, які спричиняють важкі ускладнення як параліч, втрата зору і слуху, проблеми з серцем і суглобами.

Не здавайте кров на інфекції на наступний день

На наступний день після укусу здавати кров немає жодного сенсу. Ознаки хвороби у крові з'являються лише через 2-3 тижні.

Не ігноруйте симптоми

Симптоми захворювання можуть проявитися навіть через місяць. Тож якщо у вас піднялась висока температура чи шкіра навколо укусу кліща почервоніла – негайно зверніться по медичну допомогу.

Не йдіть до лікаря відразу після укусу кліща

Якщо вас вкусив кліщ і ви його самі витягнули, до лікаря йти одразу немає сенсу. Варто піти після того, як отримаєте результати лабораторних досліджень кліща на наявність вірусів, які той міг переносити.

Якщо у кліща знайдуть інфекцію – тоді лікар вам призначить профілактичний курс антибіотиків.

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