Яку білизну носити: чотири важливі умови

Погано підібрана білизна – це не лише відчуття дискомфорту, а й небезпека здоров’ю. Часто, синтетична білизна стає причиною розвитку захворювань та алергічних реакцій на шкірі та слизових, неприємного запаху.

Дерматовенеролог Вікторія Миронюк та лікарка-гінеколог Лілія Левенець спільно розповіли про те, чому важливо уважно та відповідально вибирати спідню білину.

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Жінки та чоловіки, які носять красиву та якісну нижню білизну, почувають себе впевненіше і комфортніше, ніж ті, які підійшли до вибору цього аксесуару без належної уваги.⠀

Що потрібно враховувати при виборі білизни

Розмір білизни

Зручність – один із головних принципів у виборі нижньої білизни. Відтак, варто правильно визначити потрібний вам розмір.

Для цього слід виміряти свої головні параметри сантиметровою стрічкою та підібрати розмір згідно таблиці розмірів.

Ніхто крім вас не буде знати, що ваша S це L, а зручність додасть впевненості.



Враховуйте особливості свого тіла під час вибору білизни/Фото:Unsplash

Підбір моделі відповідно до особливостей тіла

Кожна людина може підібрати такі вироби, котрі підійдуть їй ідеально. Модель трусів потрібно обирати з врахуванням індивідуальних особливостей своєї фігури.

Труси стрінги є головним ворогом жіночого здоров'я оскільки збільшує можливість контамінації бактеріями з перианальної ділянки та прямої кишки в піхву.

Такі моделі варто одягати вкрай рідко, і не на довго.



Спідня білизна повинна бути з натуральних тканин/Фото:Unsplash

Якість матеріалів

До вибору матеріалу слід підійти особливо ретельно і уважно.

Щоб тілу було комфортно, а шкіра дихала, на кожен день краще вибирати білизну із натуральних матеріалів. Це може бути бавовна, шовк, їх поєднання з помірним додаванням еластану, віскози або поліестеру.

"Ні" синтетичним матеріалам

Обираючи білизну, уважно ознайомтесь з її складом на етикетці. Натуральні тканини в пріоритеті!

Купуючи синтетичну білизну, зверніть увагу на вставку з внутрішньої сторони, вона повинна бути з бавовни.

Пам'ятайте, що шкіра в ідеалі повинна дихати завдяки гігієнічній функції трусиків.



Прати білизну слід без додавання ароматизованих порошків та ополіскувачів/Фото:Unsplash

Чистота

Трусики слід змінювати і прати щодня. Робити це слід за допомогою звичайного мила, без ароматизаторів. Якщо перете в пральній машинці, не використовуйте кондиціонерів, прасувати білизну не обов’язково.