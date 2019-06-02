Яку музику слухають найрозумніші люди

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Яку музику слухають розумні люди
Яку музику слухають розумні люди / pixabay.com

Чи є зв'язок між музичними вподобаннями людини і його IQ? Вчені змогли відповісти на це питання.

Це питання дослідили вчені Оксфордського університету Брукса (Великобританія). Дослідження опубліковане в журналі Evolutionary Behavioral Sciences.

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Психологи вивчили музичні смаки 467 хорватських старшокласників. Добровольців також попросили пройти IQ-тест.

Розумні люди люблять інструментальну музику
Розумні люди люблять інструментальну музику

Учасники з найвищим коефіцієнтом інтелекту виявилися любителями інструментальної музики – ембієнт-електроніки, джазу і класики.

Вони також відзначили, що люблять аналізувати композиції і цінують техніку виконання.

Раніше психологи Кембриджського університету спільно з колегами з США встановили зв'язок між типом особистості людини і його музичним смаком.

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Екстраверти віддають перевагу легкій, розслаблюючій і акустичній музиці, яка "створює фон". Важкі жанри, від класичного року до електронної музики, подобаються в основному людям невротичного типу особистості.

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Теги: Музика Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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