Яку музику слухають найрозумніші люди
Чи є зв'язок між музичними вподобаннями людини і його IQ? Вчені змогли відповісти на це питання.
Це питання дослідили вчені Оксфордського університету Брукса (Великобританія). Дослідження опубліковане в журналі Evolutionary Behavioral Sciences.
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Психологи вивчили музичні смаки 467 хорватських старшокласників. Добровольців також попросили пройти IQ-тест.
Розумні люди люблять інструментальну музику
Учасники з найвищим коефіцієнтом інтелекту виявилися любителями інструментальної музики – ембієнт-електроніки, джазу і класики.
Вони також відзначили, що люблять аналізувати композиції і цінують техніку виконання.
Раніше психологи Кембриджського університету спільно з колегами з США встановили зв'язок між типом особистості людини і його музичним смаком.
Екстраверти віддають перевагу легкій, розслаблюючій і акустичній музиці, яка "створює фон". Важкі жанри, від класичного року до електронної музики, подобаються в основному людям невротичного типу особистості.
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