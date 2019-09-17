Яку небезпеку може приховувати звичайний рушник

Чим довше рушник залишається вологим, тим довше на ньому будуть жити бактерії, грибки та віруси. Вони будуть очікувати часу поки себе проявити на вашому тілі.

Через рушник можна підчепити бородавки, грибок або загострення екземи, розповів лікар-терапевт Георгій Сапего.

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Періть банний рушник (ну або міняйте) не рідше, ніж раз на тиждень. При високій вологості (наприклад, влітку) треба міняти рушник частіше разу на тиждень. Якщо хворієте, то міняйте рушники частіше, щоб не підчепити захворювання знову.

Мочалку періть два рази в тиждень. Мочалку потрібно саме прати, тому що простим віджиманням заразу з неї не видавити.



Рушник потрібно міняти раз на тиждень

Рушником можна ділитися тільки з партнером. Тому що ви й так спите на одній білизні. А ось мочалкою ділитися не можна. Діти зазвичай погано миють руки й на їхній шкірі живе більше бактерій. Тому дитячими рушниками користуватися не можна.

Рушники потрібно сушити, розвісивши без складок на трубі сушарки для рушників. На гачку рушники сохнуть повільно. Якщо сходили в спортзал і принесли додому вологий рушник, то його потрібно замінити.

Які рушники купувати?

Плюшеві рушники прекрасно вбирають і приємні на дотик, але дуже довго сохнуть. Мікрофіброві рушники швидше сохнуть. Вони підходять для спортзалу.

Не соромтеся нюхати рушник. Це дуже хороший спосіб перевірки свіжості. Якщо пахне – відразу міняйте.

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