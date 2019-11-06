Яку небезпеку приховують наші нігті

302 Читать новость на русском
В чому небезпека нафабованих та нарощених нігтів
В чому небезпека нафабованих та нарощених нігтів / Unsplash

Миття рук – найкращий спосіб дезінфекції рук, проте як би ми не мили їх, бактерії все одно залишаться на наших руках та розмножуватимуться. Лише на початку 1980-их вчені виявили, що причина цьому у нігтьовій пластині.

Науковці запевняють, що простір між нігтем та шкірою – це ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів, адже сам ніготь захищає їх від подразників, а волога сприяє розмноженню, повідомляє BBC.

Читайте також: Чому гризти нігті – хвороба та які можуть бути наслідки

На нігтях містяться ті ж види бактерій, що й на долонях, проте їх кількість значно більша, адже лише на одному кінчику пальця людини близько 100 тисяч бактерій.

До слова, саме це є причиною того, що лікарі повинні одягати рукавички під час взаємодії з пацієнтами, адже при звичайному митті рук ця ділянка найменш доступна. 

Небезпека лаку та штучних нігтів

  • Нарощені нігті можуть перешкоджати ретельному миттю рук, тим самим ще більше посилюючи накопичення бактерій. Фахівці запевняють, що на руках зі штучними нігтями більша кількість бактерій навіть після їх миття.
  • Якщо нігті свої, проте нафарбовані, небезпеку несуть саме тріщини чи уламки на покритті, адже там можуть накопичуватись бактерії.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Американка переодягла близнят у костюм навушників AirPods Pro: зрадів навіть Тім Кук
сьогодні
2371
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Інфекція Дерматологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
1 листопада 16:47 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
Ірина Полицька 3090
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 50014
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 37150
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
4220
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 3047
Новини
Більше новин
Залиште відгук