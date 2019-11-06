Яку небезпеку приховують наші нігті

Миття рук – найкращий спосіб дезінфекції рук, проте як би ми не мили їх, бактерії все одно залишаться на наших руках та розмножуватимуться. Лише на початку 1980-их вчені виявили, що причина цьому у нігтьовій пластині.

Науковці запевняють, що простір між нігтем та шкірою – це ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів, адже сам ніготь захищає їх від подразників, а волога сприяє розмноженню, повідомляє BBC.

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На нігтях містяться ті ж види бактерій, що й на долонях, проте їх кількість значно більша, адже лише на одному кінчику пальця людини близько 100 тисяч бактерій.

До слова, саме це є причиною того, що лікарі повинні одягати рукавички під час взаємодії з пацієнтами, адже при звичайному митті рук ця ділянка найменш доступна.

Небезпека лаку та штучних нігтів

Нарощені нігті можуть перешкоджати ретельному миттю рук, тим самим ще більше посилюючи накопичення бактерій. Фахівці запевняють, що на руках зі штучними нігтями більша кількість бактерій навіть після їх миття.

можуть перешкоджати ретельному миттю рук, тим самим ще більше посилюючи накопичення бактерій. Фахівці запевняють, що на руках зі штучними нігтями більша кількість бактерій навіть після їх миття. Якщо нігті свої, проте нафарбовані, небезпеку несуть саме тріщини чи уламки на покритті, адже там можуть накопичуватись бактерії.

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