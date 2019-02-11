Яку піцу корисно їсти: відповідь дієтолога

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Піца може бути корисною
Піца може бути корисною / Фото з відкритих джерел

Піца вважається однією з найпопулярніших страв у світі. ЇЇ відносять до фаст-фуду, адже вона ситна і калорійна. Проте, чимало дієтологів відзначає, що піца може вважатися корисною їжею, якщо її готувати з правильних продуктів.

Основою піци є тісто. Для його приготування варто використовувати лише натуральні продукти – борошно, оливкову олію, дріжджі, воду і сіль.

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Тісто намазують томатним соусом. Якщо у його складі немає консервантів, а лише свіжі помідори – він також є корисним. Зокрема, до складу томатів входить лікопен – потужний антиоксидант, що допомагає знизити ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи.

У склад начинки піци може входити безліч продуктів. Якщо обирати лише корисні – то й сама страва вийде корисною для фігури та здоров'я.

Так, дієтологи радять додавати до неї сир моцареллу, м'ясо, морепродукти, овочі та багато зелені.

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Дієтолог Олена Соломатіна зауважила, що правильно приготована піца є більш корисною, а не шкідливою для організму, передає "МедикФорум".

У здоровому харчуванні найголовніше – це збалансоване надходження різних речовин в організм. Піца може бути дуже хорошою комбінацією корисних продуктів – свіжих овочів, морепродуктів, оливкової олії тощо,
– пояснила вона.

Проте, піца буде корисною для організму, якщоїї не часто їсти і не переїдати. Також, варто не споживати піцу, яка містить багато бекону, салямі і копчені інгредієнти.

Вчені Інституту фармацевтичних досліджень у Мілані дослідили, що вживання піци може бути корисним для профілактики пухлин кишечника і хвороб серця. У її складі має бути багато помідорів, оливок, броколі, оливкової олії, а також часник і перець чилі.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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