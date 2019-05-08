Яку воду потрібно пити щодня

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Як обрати воду
Як обрати воду / pixabay.com

Тільки вживання понад 2,5 літра на добу здатне зменшити ризик утворення каменів у нирках будь-якого складу. Але як правильно обрати воду?

Питна вода крім молекул води повинна ще містити солі. Особливо важливо для пацієнтів з сечокам'яною хворобою, щоб у воді в достатній кількості був: магній, бікарбонат (регулює рН) та кальцій розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Хоча більшість каменів мають в своєму складі кальцій, вживання цього мінералу з їжею і водою несе в собі не ризик утворення каменів, як більшість думає, а навпаки – захист. Він також подбає про зміцнення ваших зубів, нігтів, м'язової тканини, а також поліпшить процес утворення клітин крові, підвищить опірність організму до токсинів і інфекцій.

Магній перешкоджає утворенню кристалів в сечі. Та допоможе в боротьбі зі стресом і надасть протиалергічну та протизапальну дію.

Натрій підтримає в нормі осмотичний тиск і поліпшить процес утворення протоплазми. Якщо у воді багато натрію, то вона легше втамовує спрагу. При цьому навантаження на серце в спеку знижується.

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Калій допомагає контролювати наявність рідини в організмі, видаляючи надлишки води при необхідності. Солі калію виконують протисклеротичну дію.

Найбільш корисні лужні води, їхня інша назва – гідрокарбонатні натрієві води. Така вода олужнює організм. Відбувається компенсація карбонатів у крові, за рахунок чого підвищується її лужний резерв.

Вода, добута зі свердловин на певній глибині, зазвичай насичена хімічними елементами. Цю воду ми і називаємо мінеральної. Однак у продажу є і, так звана, мінералізована вода. У таку воду хімічні елементи були додані штучним шляхом.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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