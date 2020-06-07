Міністерство охорони здоров'я Японії розробило план, як скоротити час розробки вакцини проти коронавірусу та швидше запустити її у масове виробництво.

Зазвичай для розробки вакцини необхідно декілька років (це при позитивному сценарії розвитку подій). Але МОЗ Японії сподівається скоротити час розробки та масового виробництва, повідомляє NHK.

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У зв'язку з пандемією, МОЗ Японії виділив близько 455 мільйонів доларів під виглядом субсидій для установ, які займаються розробками вакцин.

Ще приблизно 1 мільярд та 300 мільйонів доларів Японія виділила з метою сприяння інвестиціям приватних компаній у виробничі об'єкти.

План передбачає прискорення всього процесу за допомогою одночасного сприяння як дослідженню і розробці вакцини, так і її виробництва,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці травня Японія оголосила про початок нової хвилі коронавірусу в країні.