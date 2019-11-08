Японія передала Україні діагностичне обладнання

Уряд Японії передав українським лікарням наступну партію діагностичного обладнання. Воно допоможе лікарям оперативно робити високоточні дослідження та надавати потрібну медичну допомогу пацієнтам.

Медичне обладнання надане урядом Японії в рамках Угоди про технічне співробітництво та грантову допомогу, розповіли у МОЗ.

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Сучасне діагностичне обладнання передадуть до відділень екстреної медичної допомоги лікарень Івано-Франківська, Житомира, Черкас, Сміли, Рівного, Запоріжжя.

За даними МОЗ, нове обладнання дозволить лікарям оперативно проводити необхідні діагностичні дослідження і надавати якісну допомогу.

Обираючи медичні заклади, міністерство надавало перевагу тим лікарням, працівники яких пройшли практичні курси з роботи з пацієнтами у невідкладних станах та готові працювати на новому обладнанні.



Обладнання передадуть у лікарні, працівники яких готові надавати невідкладку допомогу

Повідомляється також, що загальна сума гранту становить понад 112 млн. грн. Завдяки ефективному використанню коштів вдалося заощадити близько 450 тис. доларів США.

Це дозволить придбати додаткові пацієнтські монітори та портативні УЗД апарати для лікарень Вінниці, Дніпра, Калуша, Балти, Кам’янця-Подільського та Львова.

Перша хвиля постачання обладнання відбулась в кінці 2017 – середині 2018 року. Тоді обладнання отримали НДСЛ “ОХМАТДИТ”, Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала, обласні клінічні лікарні Києва, Дніпра, Запоріжжя та Харкова, центральні міські поліклініки Слов’янська, Рівного, Біловодська та Старобільське районне територіальне медичне об'єднання.