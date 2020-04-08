Японія передасть Україні ліки для боротьби з коронавірусом

Уряд Японії передасть Україні в якості партнерської підтримки партію препарату фавіпіравір ("Авіган").

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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За повідомленнями японського уряду, фавіпіравіром зацікавилось багато країн, оскільки є інформація про те, що використання препарату полегшує перебіг захворювання.

Щодо його ефективності у лікуванні коронавірусної інфекції COVID-19 зараз ще тривають клінічні дослідження.

Ми вдячні Уряду Японії, що дуже швидко відгукнулись на наше прохання про допомогу і Україна увійшла до переліку країн, які отримають ці ліки.Українські дипломати по всьому світу продовжують збирати інформацію про прогресивні практики лікування COVID-19, а команда МЗС у Києві щодня забезпечує необхідну підтримку в залученні та доставці необхідної допомоги в Україну,

– заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Партія препарату направлять в Україну через систему ООН. І далі МОЗ його розподілить між лікарнями.

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